Chaque chanson sera proposée en deux versions : une « Dark-Side Mix » et une « Bright-Side Mix ».

Toujours là où on ne l’attend pas, Peter Gabriel continue de repousser les frontières de la création musicale. L’ancien leader de Genesis vient d’annoncer la sortie de son nouvel album, « o\i », successeur direct de i/o (2023). Un projet ambitieux, à la fois musical, visuel et philosophique, qui confirme une fois encore l’appétit intact du musicien britannique pour l’expérimentation et la réflexion sur le monde contemporain.

Premier signal envoyé : le single « Been Undone » est d’ores et déjà disponible. Une entrée en matière intrigante, qui donne le ton de ce nouveau chapitre artistique.

Une sortie rythmée par les cycles lunaires

Comme pour i/o, Peter Gabriel adopte une stratégie de diffusion aussi poétique qu’originale. Tout au long de l’année 2026, l’artiste dévoilera progressivement les morceaux de « o\i » au rythme des cycles lunaires.

Chaque titre sera publié en deux versions distinctes :

un « Dark-Side Mix » ,

et un « Bright-Side Mix »,

lesquels sortiront à chaque nouvelle lune. Une manière de souligner les contrastes, les dualités et les points de vue multiples qui traversent l’album. Fidèle à sa démarche, Gabriel transforme l’écoute en un rituel, invitant le public à prendre le temps de la découverte.

Quand musique et art visuel ne font plus qu’un

Au cœur du projet « o\i », on retrouve un élément devenu central dans l’œuvre récente de l’artiste : le dialogue entre musique et arts visuels. Chaque morceau est accompagné d’une œuvre originale, pensée comme une extension du propos musical.

Pour « Been Undone », Peter Gabriel a choisi Ciclotrama 156 (Palindrome) de l’artiste brésilienne Janaina Mello Landini. Une composition saisissante, construite autour d’un nœud central, conçue comme un palindrome visuel, lisible aussi bien à l’endroit qu’à l’envers. Une image puissante, qui incarne parfaitement la philosophie de l’album : la tension permanente entre intérieur et extérieur, ordre et déclin.

L’artiste britannique dit être fasciné par le travail de Landini avec les cordes, qu’elle façonne en structures évoquant à la fois des troncs d’arbres et le cerveau humain. Un écho direct aux thèmes explorés dans ce nouvel opus.

Une réflexion vertigineuse sur l’avenir de l’humanité

Sur le plan thématique, « o\i » s’annonce comme l’un des projets les plus profonds et complexes de la carrière de Peter Gabriel. L’album aborde frontalement les transformations radicales que traverse l’humanité :

intelligence artificielle, informatique quantique, interfaces cerveau-machine… Autant de sujets qui nourrissent une réflexion sur notre rapport au progrès, à la conscience et à la notion même d’individualité.

Pour Gabriel, le rôle des artistes reste fondamental :

scruter l’inconnu et le refléter, comme un miroir tendu au présent.

Le titre du projet joue d’ailleurs sur cette idée de symétrie conceptuelle. Là où i/o représentait « l’intérieur trouvant une nouvelle voie vers l’extérieur », o\i devient « l’extérieur trouvant une nouvelle voie vers l’intérieur ». Une méditation sur l’illusion de l’individualisme, et sur le fait que les êtres humains font partie d’un système plus vaste, intimement liés à la nature et aux autres.

Entre recherche scientifique et désir de joie

Certaines compositions de « o\i » viendront alimenter le « projet cerveau », une recherche que Peter Gabriel mène depuis de nombreuses années. D’autres morceaux, en revanche, sont nés d’un élan plus simple : le désir de répandre la joie.

Une dualité assumée, à l’image de l’album tout entier.

« J’espère que vous les aimerez », a sobrement déclaré l’artiste.

Une phrase humble pour un projet qui s’annonce comme bien plus qu’un disque : une expérience d’écoute évolutive, un voyage émotionnel et conceptuel, à explorer mois après mois, au fil des nouvelles lunes.