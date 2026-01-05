Toujours là où on ne l’attend pas, Peter Gabriel continue de repousser les frontières de la création musicale. L’ancien leader de Genesis vient d’annoncer la sortie de son nouvel album, « o\i », successeur direct de i/o (2023). Un projet ambitieux, à la fois musical, visuel et philosophique, qui confirme une fois encore l’appétit intact du musicien britannique pour l’expérimentation et la réflexion sur le monde contemporain.
Premier signal envoyé : le single « Been Undone » est d’ores et déjà disponible. Une entrée en matière intrigante, qui donne le ton de ce nouveau chapitre artistique.
Une sortie rythmée par les cycles lunaires
Comme pour i/o, Peter Gabriel adopte une stratégie de diffusion aussi poétique qu’originale. Tout au long de l’année 2026, l’artiste dévoilera progressivement les morceaux de « o\i » au rythme des cycles lunaires.
Chaque titre sera publié en deux versions distinctes :
-
un « Dark-Side Mix »,
-
et un « Bright-Side Mix »,
lesquels sortiront à chaque nouvelle lune. Une manière de souligner les contrastes, les dualités et les points de vue multiples qui traversent l’album. Fidèle à sa démarche, Gabriel transforme l’écoute en un rituel, invitant le public à prendre le temps de la découverte.
Quand musique et art visuel ne font plus qu’un
Au cœur du projet « o\i », on retrouve un élément devenu central dans l’œuvre récente de l’artiste : le dialogue entre musique et arts visuels. Chaque morceau est accompagné d’une œuvre originale, pensée comme une extension du propos musical.
Pour « Been Undone », Peter Gabriel a choisi Ciclotrama 156 (Palindrome) de l’artiste brésilienne Janaina Mello Landini. Une composition saisissante, construite autour d’un nœud central, conçue comme un palindrome visuel, lisible aussi bien à l’endroit qu’à l’envers. Une image puissante, qui incarne parfaitement la philosophie de l’album : la tension permanente entre intérieur et extérieur, ordre et déclin.
L’artiste britannique dit être fasciné par le travail de Landini avec les cordes, qu’elle façonne en structures évoquant à la fois des troncs d’arbres et le cerveau humain. Un écho direct aux thèmes explorés dans ce nouvel opus.
Une réflexion vertigineuse sur l’avenir de l’humanité
Sur le plan thématique, « o\i » s’annonce comme l’un des projets les plus profonds et complexes de la carrière de Peter Gabriel. L’album aborde frontalement les transformations radicales que traverse l’humanité :
intelligence artificielle, informatique quantique, interfaces cerveau-machine… Autant de sujets qui nourrissent une réflexion sur notre rapport au progrès, à la conscience et à la notion même d’individualité.
Pour Gabriel, le rôle des artistes reste fondamental :
scruter l’inconnu et le refléter, comme un miroir tendu au présent.
Le titre du projet joue d’ailleurs sur cette idée de symétrie conceptuelle. Là où i/o représentait « l’intérieur trouvant une nouvelle voie vers l’extérieur », o\i devient « l’extérieur trouvant une nouvelle voie vers l’intérieur ». Une méditation sur l’illusion de l’individualisme, et sur le fait que les êtres humains font partie d’un système plus vaste, intimement liés à la nature et aux autres.
Entre recherche scientifique et désir de joie
Certaines compositions de « o\i » viendront alimenter le « projet cerveau », une recherche que Peter Gabriel mène depuis de nombreuses années. D’autres morceaux, en revanche, sont nés d’un élan plus simple : le désir de répandre la joie.
Une dualité assumée, à l’image de l’album tout entier.
« J’espère que vous les aimerez », a sobrement déclaré l’artiste.
Une phrase humble pour un projet qui s’annonce comme bien plus qu’un disque : une expérience d’écoute évolutive, un voyage émotionnel et conceptuel, à explorer mois après mois, au fil des nouvelles lunes.