Peter Gabriel rend un bouleversant hommage à Jimmy Carter : "Un politicien rare"

Le musicien a signé une jolie tribune hommage sur son site internet

Un hommage puissant d'homme à homme

Le 29 décembre 2024, le 39ème président des Etats-Unis Jimmy Carter rendait son dernier souffle à l'âge de 100 ans. Si le politicien n'est resté que quatre ans à la tête du pays, il a eu le temps de laisser son empreinte auprès de nombreux Américains, et notamment des musiciens. C'est notamment le cas de Peter Gabriel, l'ancien leader et chanteur du groupe Genesis, qui a tenu à rendre hommage à l'ancien président dans un long message publié sur son site internet, intitulé "Quel homme ! Quelle vie !", louant son engagement et son influence dans l'échiquier politique du pays.

"Le président Jimmy Carter était un homme extraordinaire et un politicien rare qui a toujours défendu l’idéalisme, la compassion et les droits de l’homme, en particulier les droits des femmes et de ceux qui souffrent d’une réelle oppression. Il était le porte-drapeau de tant de minorités." - Peter Gabriel

Dans le texte, on découvre que Jimmy Carter s'engageait pour toutes les minorités, axant davantage sa politique sur la dimension sociale.

"Il était toujours là pour soutenir ceux dont les luttes n’avaient pas été entendues, d’une aide inestimable pour les sans-abri avec des visites annuelles, la construction de maisons avec Habitat for Humanity, il était le porte-drapeau de tant de minorités.(...) Il venait aussi en aide aux personnes atteintes de maladies rares, dont la guérison ne rapporterait jamais beaucoup d’argent aux grandes sociétés pharmaceutiques. Le Centre Carter a joué un rôle essentiel dans l’éradication de certaines maladies mortelles dans de nombreux pays" - Peter Gabriel

Une influence capitale pour l'ONG de Peter Gabriel

Plus loin dans le texte, on découvre que Peter Gabriel se montre très fier, et heureux, de l'engagement pris par le politicien dans l'organisation non gouvernementale fondée par Nelson Mandela en 2007, The Elders. Si l'homme d'état sud-africain, l'hommes d'affaires Richard Branson et le musicien Peter Gabriel sont à l'origine de l'ONG, son déploiement n'aurait pas été aussi impactant sans l'influence de Carter.

"Il est ensuite devenu l’un des "Elders" les plus actifs et les plus influents depuis la création de l’organisation, se rendant au Darfour, en Israël et en Palestine, en Corée du Nord, en Côte d’Ivoire et au Sud-Soudan. Lors de toutes les réunions, quel que soit son âge, il était toujours l’un des premiers à exercer et conserver son esprit extraordinairement vif, factuel, avec toute son expérience et son histoire et avec la passion de l’ingénieur pour la précision." - Peter Gabriel

En plus de Peter Gabriel, de nombreux artistes ont tenu à rendre hommage à l'ancien président.