AC/DC : Malcolm Young, l'un des meilleurs guitaristes rythmiques de tous les temps

Dans l’histoire du rock, il existe des guitaristes flamboyants, ceux qui enchaînent les solos comme des feux d’artifice. Et puis il y a les architectes du son, les bâtisseurs de murailles électriques. Malcolm Young appartenait à cette seconde catégorie : un maître de l’ombre, un colosse discret, mais l’un des meilleurs guitaristes rythmiques que le monde ait jamais portés.

Fondateur d’AC/DC, Malcolm a forgé l’identité du groupe avec une précision d’orfèvre. Son jeu, sec, tendu, implacable, était le cœur battant du hard rock australien. Là où son frère Angus Young enflammait la scène avec ses solos et son uniforme légendaire, Malcolm l’alimentait en carburant, riff après riff, avec une régularité presque surnaturelle.

Son secret ? Une obsession pour le groove, la simplicité efficace et une maîtrise quasi militaire du rythme. Pas d’effets, pas de fioritures. Juste une Gretsch Jet Firebird, un ampli Marshall à fond et un toucher unique, capable de faire trembler des stades entiers. Ses riffs sur "Back in Black", "Highway to Hell", "Let There Be Rock" ou "Riff Raff" sont devenus des fondations du rock moderne.

Le 18 novembre 2017, Malcolm nous quittait, laissant derrière lui un héritage gigantesque. En 2025, son influence résonne plus fort que jamais. Des milliers de guitaristes, des plus grands aux plus anonymes, affirment lui devoir leur style. Parce que Malcolm n’a jamais cherché la lumière : il a cherché la puissance, la rigueur, le son. Et il l’a trouvée.

AC/DC continue de tourner, de remplir les stades, de faire hurler les amplis. Mais dans chaque accord plaqué, dans chaque riff carré, c’est encore Malcolm que l’on entend. Un pilier. Un titan. Un riff humain.

Aujourd’hui, on se souvient de lui comme d’un génie du rythme, un artisan du rock, un monument qui, sans jamais se mettre en avant, a bâti l’un des plus grands sons de l’histoire.

Malcolm Young, pour toujours dans l’amplificateur géant du rock’n’roll.