Bruce Springsteen : Découvrez la bande-annonce de son biopic !

Avec Jeremy Allen White en tête d'affiche

La bande-annonce officielle de Springsteen: Deliver Me From Nowhere vient d’être dévoilée par 20th Century Studios. Après un premier teaser diffusé ces dernières semaines, le film consacré à Bruce Springsteen se révèle un peu plus, avec l’acteur Jeremy Allen White dans la peau du Boss.

Une plongée dans la genèse de Nebraska

Réalisé par Scott Cooper, le long-métrage raconte l’un des moments les plus cruciaux de la carrière du rockeur du New Jersey. Au début des années 80, après le succès du double album The River (1980), Springsteen se retire en isolement à Colts Neck avec une simple guitare acoustique et un désir radical de dépouillement. De cette retraite naîtra Nebraska, sorti le 30 septembre 1982, un disque folk, brut et minimaliste, considéré comme l’un des plus réalistes et intenses de sa discographie.

Beaucoup des chansons écrites à cette époque trouveront ensuite une seconde vie avec le E Street Band, pour devenir des hymnes de l’album Born in the U.S.A. (1985).

Jeremy Allen White, un Boss habité

Connu pour son rôle marquant dans la série The Bear, Jeremy Allen White incarne un Springsteen à la fois fébrile et inspiré, en proie à une crise personnelle mais porté par une créativité dévorante. Pour coller au plus près du personnage, l’acteur a suivi des cours de diction et s’est immergé dans d’innombrables vidéos pour reproduire la voix et l’intonation du Boss.

« Je me suis plongé dans des vidéos YouTube pour écouter sa voix et ses paroles, et j'ai travaillé avec une équipe exceptionnelle. Mais j'ai aussi eu la chance de rencontrer Bruce Springsteen en personne et de lui parler ; c'est le meilleur », confie l’acteur.

L’approbation du Boss

Lors d’une récente interview, on a demandé à Springsteen ce qu’il pensait de ce choix. Sa réponse ne laisse aucun doute : il considère Jeremy Allen White comme « l’homme idéal » pour le rôle.

« Je l’ai vu dans The Bear et j’ai su qu’il était l’homme idéal, car il avait ce trouble intérieur, mais aussi quelque chose d’audacieux », a déclaré le rockeur.

De son côté, Jon Landau, producteur et compagnon de route de Springsteen, a ajouté : « Incarner le Boss signifie incarner une personne très profonde. Il y a toujours énormément de choses qui se passent en lui, certaines révélées, d’autres retenues. »

Avec une sortie prévue dans les prochains mois, Springsteen: Deliver Me From Nowhere s’annonce comme un biopic aussi intense qu’authentique, plongeant les fans dans les coulisses d’une période fondatrice de la légende du rock américain.