Clap de fin pour l'immense tournée de 130 concerts de Bruce Springsteen !

Quand Bruce Springsteen se décide à faire une tournée, il ne fait pas semblant. Il nous avait d'ailleurs prévenu quand, pendant la pandémie de Covid-19, il avait exprimé son envie d'une grande fête :

"J’ai fait la promesse que si nous nous en sortions, j’organiserais la plus grande fête possible" - Bruce Springsteen

Ce n'est donc pas un hasard si Bruce Springsteen a décidé de partir à l'assaut du monde avec une tournée mondiale, qui a commencé en février 2023. Et après plus de 29 mois de shows, 130 concerts répartis aux quatre coins du globe - dont certains en France ! - mais aussi en Amérique du Nord et en Europe, Bruce Springsteen et le E Street Band ont terminé leur tournée mondiale ce jeudi 3 juillet en Italie, au stade Giuseppe Meazza de Milan.

Si la setlist était généralement la même de concerts en concerts, les spectateurs du show milanais ont eu la chance d'avoir une petite surprise. Alors que l'on s'attendait à ce que le show s'arrête, comme d'habitude, avec le morceau "Chimes of Freedom", Bruce Springsteen a surpris tout le monde en reprenant sa guitare, et en criant "Clé de si les gars, clé de si !" à son groupe. Ensemble, ils ont offert une reprise survoltée et électrique de "Rockin' All Over The World", le classique de John Fogerty, qui a été popularisé dans nos contrées par Status Quo en 1977.

Ce titre énergique fait partie du répertoire de Springsteen et du E Street Band depuis la tournée The River en 1981, aux côtés d’autres reprises de Creedence Clearwater Revival comme "Run Through The Jungle" ou "Who’ll Stop The Rain". Une tradition qui a commencé à Buffalo, dans l’État de New York, lors de la dernière étape de la tournée Working on a Dream le 22 novembre 2009.

Bruce Springsteen est donc, pour la première fois depuis longtemps, sans aucun concert de prévu. Mais rassurez vous : le chanteur n'est pas prêt d'arrêter les tournées. Pour autant, ce dernier est persuadé que les prochaines seront sans doute un peu plus "calmes", comme il l'expliquait à Rolling Stone.