"Adelita" : Bruce Springsteen dévoile un nouveau titre inédit !

Peu à peu, le Boss nous fait découvrir des morceaux exclusifs, qui viennent enrichir la discographie déjà très riche de l'artiste !

Les fans de Bruce Springsteen le savent déjà : le 27 juin sera à marquer d'une pierre blanche. En effet ce jour là, le Boss va sortir une compilation inédite, “Tracks II: The Lost Albums”, qui va ressembler à un vrai trésor. Pourquoi ? Parce que ce coffret comprendra 7 albums avec pas moins de 82 chansons complètement inédites du rockeur de 75 ans, toutes enregistrées entre 1983 et 2018. Une surprise de taille pour les amateurs de rock, qui pourront redécouvrir leur artiste préféré dans une collection de morceaux jamais entendus.

Avant la sortie de cet sextuple album, l'artiste prend un malin plaisir à révéler quelques surprises à son public impatient. Après avoir sorti Blindspot, Rain In The River, Faithless ou encore Repo Man, le Boss vient de partager Adelita. Un titre issu de son album Inyo, un opus de 10 chansons qui avait été enregistré par l'ennemi de Donald Trump dans les années 90, dont la principale source d'inspiration est le voyage en moto que le Boss a effectué dans le Sud Ouest des Etats-Unis. Un album qui lui tient particulièrement à cœur, comme l'expliquait l'artiste dans un récent communiqué de presse.

“Inyo et un disque que j’ai écrit en Californie pendant de longues balades le long de l’Aqueduc de Californie, jusqu’au comté d’Inyo en allant au Yosemite ou la Death Valley. [...] J’aimais tellement ce type d’écriture. Je rentrais dans ma chambre d’hôtel le soir et je continuais d’écrire dans ce style parce que je pensais qu’après “The Ghost of Tom Joad” j’allais écrire un disque similaire, mais ça n’a pas été le cas. C’est de là qu’”Inyo" vient. C’est l’un de mes préférés” - Bruce Springsteen

Enregistré en collaboration avec plusieurs musiciens Mariachi, Adelita explore la diaspora Mexicaine et raconte comment l’exil vers les Etats-Unis a pu affecter des générations entières d'hommes et de femmes, et engendrer des pertes culturelles significatives dans la lignée d’une famille.