Myles Kennedy explique pourquoi il a d'abord refusé de travailler avec Slash

Si Myles Kennedy a refusé l'offre de Slash, c'est d'abord pour une question de timing et de santé mentale.

L'industrie musicale, ce ne sont pas que les paillettes qu'on voit à la télévision. Pour certains, même lorsqu'on est une star, travailler dans ce milieu relève de l'épreuve de force et vous demande beaucoup mentalement. C'est pour cela qu'on voit parfois des carrières extrêmement courtes dans la musique : les artistes n'en peuvent plus, à force de tirer sur la corde de la créativité pour de l'argent. C'est un peu ce qui est arrivé à Myles Kennedy, qui a failli laisser passer l'occasion de sa vie, celle de travailler avec Slash, parce qu'il était complètement "brisé" par l'industrie musicale.

Une histoire de timing

C'est lors d'une interview avec Jamey Jasta que Myles Kennedy est revenu sur cette période de sa vie, autour de 2002, juste après la fin de l'aventure avec The Mayfield Four, son ancien groupe. Slash lui avait alors envoyé quatre démos, car il cherchait un chanteur pour créer un nouveau groupe, mais Myles a décidé de ne pas les renvoyer, et il explique pourquoi :

C’était juste après la fin de The Mayfield Four, et j’étais vraiment à bout. Pour faire simple, j’étais un homme brisé. J’étais vraiment dégouté par le milieu de la musique et l’industrie. Je remettais tout en question, y compris moi-même. Je me suis dit que je n’avais peut-être pas ce qu’il fallait pour rejoindre un projet d’une telle ampleur.

Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé, puisque l'artiste affirme lui-même qu'il a tenté de travailler sur ces fameuses démos, mais il était dans un état psychologique tellement fragile, avec un manque de repères et de confiance en lui, qu'il a préféré se retirer du projet.

Je me suis assis, j’ai écouté, et je me suis dit : ‘C’est l’opportunité d’une vie. Mais tu dois être honnête avec toi-même. Tu n’es pas prêt pour ça.'

Il est vrai que travailler avec Slash, légende des Guns N'Roses, ça implique forcément une certaine pression et l'assurance de partir en tournée aux quatre coins du monde, perspective pas très reposante, en plus de la pression de la part des majors. Du coup, Myles a répondu qu'il ne préférait pas s'embarquer dans le projet :

Slash m’a recontacté et m’a demandé si j’allais envoyer quelque chose. J’ai répondu : ‘Je suis honoré que tu sois venu vers moi, mais je ne pense pas être la bonne personne pour ça en ce moment.

Il s'est même éloigné de l'industrie musicale, en reprenant son poste de professeur de guitare. Plusieurs années plus tard, Myles Kennedy et Slash vont finir par travailler ensemble et former un groupe un peu hybride : Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators, qui ont d'ailleurs un cinquième album en préparation en ce moment ! Comme quoi, dans la vie, tout est une histoire de timing.