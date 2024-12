Myles Kennedy fera un concert exceptionnel à Paris !

Rendez-vous le 15 juin 2025 !

Myles Kennedy fait son retour en France

Bonne nouvelle pour les fans français de Myles Kennedy ! L’artiste, connu pour son talent de guitariste et sa voix unique, revient en France pour un concert qui promet d’être mémorable. Après avoir enflammé la scène du Cabaret Sauvage en novembre dernier, alors que Paris vibrait aussi au son des concerts de Sum 41 et Deep Theater, Myles Kennedy offre une seconde chance à ses admirateurs parisiens.

Le rendez-vous est donné à l'Elysée Montmartre le 15 juin 2025, dans le cadre de sa tournée européenne : The Art Of Letting Go 2025 Euro Tour. Ce tour met en lumière son dernier album solo, sorti en octobre dernier et acclamé par la critique.

Mais ce n’est pas tout ! Myles Kennedy sera également de passage au Hellfest, le 21 juin prochain, cela fait donc deux passages en France donc deux fois plus de plaisir !

Les places sont déjà en vente depuis ce lundi 16 décembre, alors ne perdez pas une seconde si vous voulez vivre cette soirée d’exception. Avec Myles Kennedy, l’énergie du rock et l’émotion brute seront au rendez-vous. Soyez prêts à vibrer !