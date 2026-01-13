L'année 2026 vient à peine de commencer que le chanteur britannique ne veut pas s'arrêter !

À peine l’année 2025 terminée que Yungblud affiche déjà une énergie débordante et une ambition intacte. Le rockeur britannique ne compte clairement pas lever le pied en 2026, bien décidé à continuer d’enflammer aussi bien les studios que les scènes du monde entier, avec notamment la suite très attendue de son album Idols.

Il faut dire que Yungblud a conclu l’année en beauté. Ces derniers mois, l’artiste a marqué les esprits avec des collaborations prestigieuses, notamment avec Aerosmith, mais aussi avec Billy Corgan, le leader emblématique des Smashing Pumpkins. Une manière de confirmer un peu plus son statut de nouvelle figure incontournable du rock moderne.

Souvent considéré comme le digne héritier d’Ozzy Osbourne, Yungblud ne laisse personne indifférent. Régulièrement sous le feu des critiques — notamment de la part des frères Hawkins — le chanteur britannique continue pourtant d’avancer, porté par une vision artistique assumée et une admiration sincère pour les légendes du rock.

Et justement, l’artiste a récemment confié avoir une idée très précise en tête pour une future collaboration. Yungblud rêve de travailler avec une autre icône absolue du genre : Eddie Vedder, le chanteur mythique de Pearl Jam. Une idole de longue date pour lui.

« Il est une telle inspiration, vocale pour moi », explique le rockeur anglais, avant d’ajouter avec enthousiasme : « Je pense qu’on pourrait écrire ensemble à l’avenir ». Une déclaration qui fait déjà rêver les fans de grunge et de rock alternatif.

Une chose est sûre : rien ni personne ne semble pouvoir arrêter Yungblud. Entre héritage, modernité et collaborations légendaires, l’artiste britannique continue de tracer sa route à toute vitesse… et 2026 pourrait bien être encore plus explosive.