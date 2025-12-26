Justin Hawkins continue le face-à-face avec Yungblud !

Le chanteur de The Darkness maintient ses critiques envers Yungblud, dénonçant un rock trop formaté et revendiquant sa liberté d’expression.

Depuis plusieurs mois, Justin Hawkins n’a pas mâché ses mots à propos de Yungblud, notamment après la prestation de ce dernier aux MTV VMAs en hommage à Ozzy Osbourne. Dans une interview à Kerrang!, le frontman de The Darkness assume pleinement ses critiques, dénonçant un univers musical qu’il juge superficiel :

"Il y a des vaches sacrées qu’on ne serait pas censé critiquer. Mais c’est absurde. À mes débuts, on ne s’est pas gêné pour me démolir. Il faut une vraie carapace pour survivre dans ce métier [...] Je trouve ça nul. Si tu veux qu’on te prenne au sérieux comme artiste rock, écris un bon putain de morceau. C’est tout."

Justin Hawkins reproche à Yungblud une approche trop formatée et influencée par ses débuts dans la comédie musicale et sur Disney Channel. Refusant toute accusation de jalousie ou de provocation calculée, il explique :

"Ceux qui me connaissent savent que je ne cherche pas à être ‘dans le coup’. Je n’ai aucune envie d’être pertinent dans un monde rempli de banalités standardisées. Je préfère être à côté de la plaque, mais libre de dire ce que je pense."

Alors que The Darkness vient de terminer sa tournée autour de l’album "Dreams On Toast" et se prépare à assurer la première partie d’Iron Maiden en 2026, Hawkins continue de s’exprimer sans filtre via sa chaîne YouTube Justin Hawkins Rides Again, pour le meilleur... et pour le pire.