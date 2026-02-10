Led Zeppelin : Découvrez des archives inédites en haute définition datant de 1972 !

La vidéo a été tournée pour l'émission musicale télévisée néerlandaise « Popzien » et documente l'arrivée du groupe à Amsterdam en mai de cette année-là.

Les fans de Led Zeppelin ont de quoi frissonner. Des archives inédites en haute définition, d’une qualité exceptionnelle et extrêmement rares, datant de la mythique tournée de 1972, viennent d’être mises en ligne. Ces images, longtemps restées dans l’ombre, offrent une plongée fascinante dans l’une des périodes les plus intenses et déterminantes de l’histoire du rock.

À l’origine, ces séquences avaient été filmées pour l’émission musicale néerlandaise Popzien. Elles documentent l’arrivée de Led Zeppelin à Amsterdam en mai 1972, à l’occasion d’un concert donné à l’Oude RAI devant plus de 10 000 spectateurs. Un concert loin d’être anodin : il était prévu comme répétition générale avant le départ du groupe pour sa gigantesque tournée américaine.

La vidéo montre Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones et John Bonham débarquant à l’aéroport d’Amsterdam, accompagnés du promoteur Lou van Rees, figure emblématique et organisateur historique de concerts rock aux Pays-Bas. Une scène presque banale en apparence, mais aujourd’hui chargée d’une valeur documentaire inestimable.

Les images ne s’arrêtent pas là. Le film dévoile également des coulisses rares, notamment une séquence devenue déjà culte où le tour manager Richard Cole est filmé en train de recevoir l’acompte du concert, rangé dans une valise remplie de billets. Un instant brut, sans filtre, qui illustre parfaitement la démesure et le succès colossal du groupe à cette époque.

Côté scène, les archives offrent aussi des extraits du concert d’Amsterdam, avec une ouverture sur le surpuissant « Immigrant Song », véritable décharge d’énergie et symbole de la domination scénique de Led Zeppelin au début des années 70.

Ce concert néerlandais sera suivi dès le lendemain soir par un spectacle à Bruxelles, avant que le groupe ne traverse l’Atlantique. La tournée américaine débutera officiellement le 6 juin 1972 au Cobo Hall de Detroit, marquant l’un des sommets de la carrière du groupe.

Ces images constituent aujourd’hui un témoignage unique d’une période historique cruciale, celle où Led Zeppelin s’impose définitivement comme l’un des groupes les plus puissants et influents de l’histoire du rock. Une archive précieuse, à la fois pour les fans de longue date et pour tous ceux qui veulent comprendre comment la légende s’est écrite, sur scène comme en coulisses.