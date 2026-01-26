Yungblud s'exprime suite à sa rencontre polémique avec Till Lindemann

Une rencontre inattendue avec le chanteur de Rammstein déclenche une polémique pour Yungblud, qui assure n’avoir eu aucune connaissance des accusations passées.

Une simple photo à Perth a suffi à mettre le feu aux réseaux. Yungblud a été photographié aux côtés de Till Lindemann, leader de Rammstein, lors de leurs tournées respectives en Australie. Cette image, partagée sur Instagram par Lindemann, a provoqué une vague de critiques de la part des fans de Yungblud, rappelant les accusations d’agressions sexuelles portées contre le chanteur allemand en 2023. Le musicien britannique a rapidement réagi pour expliquer qu’il ignorait totalement ces faits et qu’il n’avait aucune intention de cautionner quoi que ce soit : "Je n’avais aucune idée [...] Évidemment, en ce moment, je rencontre beaucoup de gens chaque jour sans vraiment savoir qui ils sont ou ce qu’ils représentent".

En 2023, plusieurs femmes avaient accusé Lindemann d’agressions sexuelles et de consommation forcée de drogues lors de soirées post-concert. Bien que les procureurs allemands aient finalement abandonné l’enquête, et que Lindemann ait gagné un procès contre Der Spiegel pour diffamation, l’affaire a durablement marqué l’opinion publique et fragilisé sa carrière. Yungblud a tenu à clarifier sa position : "Je peux vous assurer que si j’avais été au courant de ces allégations, cela aurait été une histoire complètement différente. Vous savez tous ce que je défends, toujours. Je serai plus vigilant à l’avenir."

Malgré cette polémique, Yungblud poursuit ses projets musicaux : il prépare la seconde partie de son double album IDOLS, a récemment sorti un EP avec Aerosmith en novembre et envisage de collaborer avec Eddie Vedder.