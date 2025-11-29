29 novembre 2004, quand Linkin Park et Jay-Z s’unissent pour faire « Collision Course » : découvrez l’histoire d’une collaboration alliant rock et rap

Une collaboration improbable sur le papier, mais qui va marquer l’histoire et prouver que les frontières entre les genres ne sont faites que pour être pulvérisées.

Le 29 novembre 2004, le monde de la musique assiste à un moment charnière : la sortie de « Collision Course », l’EP explosif né de la rencontre entre Linkin Park, groupe phare de la scène rock alternatif, et Jay-Z, figure emblématique du rap américain. Une collaboration improbable sur le papier, mais qui va marquer l’histoire et prouver que les frontières entre les genres ne sont faites que pour être pulvérisées.

Une rencontre née de la volonté de repousser les limites

À l’époque, Linkin Park domine les charts avec son mélange unique de nu metal, de rock et d’éléments électroniques. De son côté, Jay-Z est au sommet du hip-hop, prêt à tirer sa révérence après « The Black Album ». L’idée d’un mash-up ambitieux vient de MTV pour sa série MTV Mash-Up, mais les deux artistes ne se contentent pas d’un simple remix : ils veulent créer quelque chose d’inédit.

Le projet se transforme alors en une session de travail intense, authentique, où les membres de Linkin Park et Jay-Z se réunissent en studio pour fusionner leurs univers.

Une fusion naturelle entre deux mondes

L’EP de six titres inclut des réinterprétations explosives, dont les mythiques « Numb/Encore », « Dirt Off Your Shoulder/Lying From You » ou encore « In the End/Izzo ». Le mélange entre les riffs rock, la voix écorchée de Chester Bennington, les scratchs de Joe Hahn, et le flow précis de Jay-Z crée une alchimie rare.

Le tout donnera naissance à un projet massif, loin d’être un simple coup marketing : c’est un véritable manifeste artistique en faveur de la collaboration entre rock et rap.

Un impact durable sur la culture musicale

« Collision Course » est un succès immédiat. L’EP se classe numéro un au Billboard 200, un exploit pour un projet hybride. Plus encore, le single « Numb/Encore » remporte le Grammy Award de la meilleure collaboration rap/chant en 2006.

Le projet ouvre la voie à une génération d’artistes prêts à casser les codes, popularisant encore davantage le mélange des genres entre rock, rap, electro et metal.

Un héritage indélébile

Aujourd’hui, plus de 20 ans après sa sortie, « Collision Course » reste un témoignage puissant de ce que la musique peut accomplir lorsqu’elle s’affranchit des barrières. Une rencontre entre deux univers que tout opposait, mais que la passion et la créativité ont réuni.

Ce 29 novembre 2004, Linkin Park et Jay-Z n’ont pas seulement sorti un disque : ils ont écrit une page de l’histoire du rock et du rap, et montré que la collaboration est parfois la plus grande force de la musique.