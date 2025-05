Sleep Token bien parti pour être top 1 au Royaume-Uni ?

Le groupe connaît actuellement une des plus grandes ascension de l'histoire du rock.

On n'arrête plus Sleep Token ! Si vous vivez actuellement dans une grotte (ou que vous n'avez pas ouvert vos applis musicales depuis deux ans), sachez que Sleep Token, c’est le groupe de métal dont l’ascension fulgurante affole les compteurs. Le collectif énigmatique mené par l’insaisissable Vessel a conquis les scènes du monde entier, et notamment la France, où il a marqué les esprits en assurant la première partie de Linkin Park en novembre dernier. Rien que ça.

Et la machine ne s’arrête pas là. Porté par une fanbase toujours plus massive et dévouée, Sleep Token s’offre cette année une consécration inattendue : la tête d’affiche du Download Festival, aux côtés de Green Day et Korn. Autant dire qu’on ne parle plus d’un phénomène underground, mais bien d’un nouveau mastodonte de la scène rock et métal mondiale.

Ce vendredi 9 mai, le groupe a lâché une bombe : leur nouvel album "Even In Arcadia" est disponible, et le public a répondu présent. Dès les premières heures, les chiffres s’envolent, les streams explosent, et une rumeur enfle : Sleep Token pourrait décrocher la première place des charts au Royaume-Uni. Une première historique pour le groupe… et un événement rare pour un groupe de metal.

Mais la bataille ne sera pas simple. En face, PinkPantheress vient de sortir sa nouvelle mixtape, "Fancy That", et les fans de hyperpop et de bedroom pop sont tout aussi nombreux à soutenir leur artiste. Un vrai duel de styles, de sons et de publics.

Si "Even In Arcadia" parvient à atteindre cette place de n°1, cela marquerait un tournant. Pour rappel, leur précédent album, "Take Me Back To Eden", avait atteint la troisième position, un exploit déjà impressionnant. Avant cela, "This Place Will Become Your Tomb" s'était arrêté à la 39e place. La progression est nette, la tendance est claire : Sleep Token monte en puissance, et ce n’est peut-être que le début.

Dans une époque où certains affirment que le rock est mort, Sleep Token vient prouver l’inverse avec mystère, intensité et talent. Et si la première place se confirmait cette semaine, ce serait bien plus qu’un succès : une victoire éclatante pour toute la scène rock et métal.