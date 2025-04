Après des années d'absence, Arcade Fire est bel et bien de retour avec "Pink Elephant"

Un album qui intervient dans un contexte brûlant, après des accusant d'agressions sexuelles...

Le renouveau d'Arcade Fire, malgré la tourmente

Pour une surprise, c'est ce qui s'appelle une surprise. 3 ans après la sortie de leur dernier album "We", le groupe de rock indépendant canadien semble prêt à faire son grand retour sur le devant de la scène musicale avec "Pink Elephant". Un nouveau projet prévu pour le 9 mai prochain, qui apparaît comme une forme de rédemption pour le chanteur Win Butler, accusé de comportement inappropriés et d'agressions sexuelles sur des fans en 2022.

Comme pour teaser l'album, le groupe a déjà dévoilé un tout premier extrait, avec le titre "Year of the Snake", un titre rock lumineux, presque joyeux. Petite nouveauté : c'est la première fois qu'on y voit Régine Chassagne, multi instrumentiste du groupe qui passe à la basse, mais aussi Butler, que l'on découvre en batteur. Le refrain annonce la couleur, comme une nouvelle philosophie de vie.

“C'est la saison du changement, et si tu te sens bizarre, c'est sans doute bon signe" – Traduction Virgin Radio

Pour les images, le clip a été réalisé par David Wilson et Mark Prendergast, et nous permet de suivre Win Butler et Régine Chassagne dans une chouette épopée, de la Nouvelle-Orléans au Texas, entre Mardi Gras et rodéo.

Pink Elephant, un nom d'album loin d'être un hasard

Quant au nom de l'album, vous vous doutez bien qu'il n'a pas été choisi au hasard. En effet, l'expression "éléphant rose" fait écho à un phénomène psychologique qui explique que plus on tente d'ignorer une pensée, plus elle s'impose à nous. Un clin d'œil aux différents événements traversés par le groupe ? Difficile de ne pas y voir un message évident.

Produit par Daniel Lanois, l'album compte bien explorer l'ombre et la lumière à travers 10 morceaux inédits, dans un univers très “cinematic mystical punk”, presque façon Tim Burton. Dans le même temps, le groupe va aussi lancer une application au nom plus qu'équivoque, Circle Of Trust, qui servira à la fois de plateforme de contenus exclusifs et d'outil de communication directe avec les fans. Le choix du nom de l'appli est sans doute un peu maladroit, mais on demande à voir.

Vous vous en doutez : Pink Elephant est bien plus qu'un simple retour musical. Davantage présenté comme une reconquête, Pink Elephant sera officiellement présenté lors de concerts tenus encore secrets, où le groupe jouera l’album en entier.

Artwork et tracklisting de Pink Elephant