FireAid : Dave Grohl réunit Nirvana, Billie Eilish brille avec Green Day

Du très beau monde.

Le concert caritatif FireAid, organisé à Los Angeles, a vu le retour sur scène des membres de Nirvana, avec Dave Grohl, Krist Novoselic et Pat Smear, ainsi qu'une performance surprise de Billie Eilish aux côtés de Green Day. Ce concert a non seulement réuni des légendes de la musique, mais a également contribué à collecter des fonds pour soutenir les victimes des incendies dévastateurs qui ont touché la ville.

L'un des moments les plus marquants de FireAid a été la réunion surprise des membres survivants de Nirvana. Dave Grohl, Krist Novoselic et Pat Smear ont partagé la scène pour interpréter certains des classiques du groupe, tels que "Breed", "School" et "Territorial Pissings".

Pour pallier l'absence de Kurt Cobain, quatre chanteuses talentueuses se sont relayées au micro : St. Vincent, Kim Gordon, Joan Jett et, pour le dernier morceau, Violet Grohl, la fille de Dave Grohl. St. Vincent a ouvert le set avec une version énergique de "Breed", suivie par Kim Gordon, qui a apporté son style à School. La légende punk Joan Jett a ensuite pris le relais sur "Territorial Pissings," un titre qui avait déjà marqué leur performance commune lors de l'intronisation de Nirvana au Rock & Roll Hall of Fame en 2014. Le moment le plus émouvant a été la reprise de "All Apologies" par Violet Grohl, qui a partagé les derniers mots du morceau avec son père.

Dave Grohl's daughter Violet sings lead, as Kim Gordon plays bass with the surviving members of Nirvana to perform "All Apologies" at the FireAid benefit concert in Los Angeles pic.twitter.com/PdQOhFAAcg — B-Sides (@BSidesTV) January 31, 2025

Green Day a eu l'honneur d'ouvrir le concert FireAid avec un set puissant, démarrant avec "Last Night on Earth", un choix symbolique en raison des paroles qui évoquent la perte et l'espoir face aux incendies. La surprise est venue de la présence de Billie Eilish, qui a rejoint le groupe pour le second couplet de la chanson.