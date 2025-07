Dave Grohl annonce la naissance d'une fille née hors mariage

Dave Grohl, l'icône du rock et leader des Foo Fighters, a récemment fait une annonce qui a secoué ses fans et le monde de la musique. Le musicien de 55 ans a révélé être devenu père d'une petite fille née hors de son mariage, une nouvelle qui a pris tout le monde par surprise.

Dans un message posté sur Instagram, Grohl a partagé cette information personnelle avec ses followers. Il a exprimé son intention d'être un parent aimant et compréhensif pour ce nouvel enfant, tout en reconnaissant la difficulté de la situation pour sa famille actuelle : “Je suis récemment devenu papa d’une nouvelle petite fille, née en dehors de mon mariage. J’envisage d’être un parent aimant pour elle. J’aime ma femme et mes enfants, et je fais tout mon possible pour gagner à nouveau leur confiance et leur pardon. Merci de votre considération pour tous les enfants impliqués, alors que nous continuons d’avancer tous ensemble.”



Le rockeur, marié depuis 21 ans à Jordyn Blum, a trois autres filles avec elle : Violet (18 ans), Harper (15 ans) et Ophelia (10 ans). Cette révélation a naturellement ébranlé leur union de longue date. Cette révélation rappelle un épisode similaire dans la vie de Grohl. Son premier mariage avec la photographe Jennifer Leigh Youngblood, de 1994 à 1997, s'est terminé après qu'il a admis une infidélité.