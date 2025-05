Foo Fighters : Un membre viré du groupe !

Alors ça pour parler d’un coup dur ! Alors que les Foo Fighters s’apprêtent à revenir sur le devant de la scène un an après leur dernier concert, la planète rock est en émoi : un membre vient d’être viré du groupe !

Et pourtant, tout semblait aller pour le mieux. Dave Grohl, récemment devenu papa d’une petite fille "hors mariage", devait fêter ce retour explosif avec ses acolytes le 4 octobre prochain, lors du prestigieux Grand Prix de F1 de Singapour. Un show très attendu qui devait marquer un nouveau chapitre pour le groupe… mais qui se fera sans leur batteur Josh Freese.

Oui, Josh Freese, celui qui avait succédé à Taylor Hawkins, tragiquement décédé en mars 2022, ne fera pas partie de la fête. Et le pire dans tout ça ? Il ne connaît même pas la raison de son éviction.

Sur son compte Instagram, le batteur a lâché une bombe :

Choqué et déçu, il s’est néanmoins montré classe et digne, exprimant sa gratitude pour ces deux années de collaboration intense :

"Aucune raison n’a été donnée. Quoi qu’il en soit, j’ai apprécié ces deux dernières années avec eux, sur scène et en dehors, et je soutiens ce qu’ils estiment être le mieux pour le groupe. En 40 ans de carrière de batteur, je n’ai jamais été renvoyé d’un groupe, donc je ne suis pas en colère, juste un peu choqué et déçu. Mais comme la plupart d’entre vous le savent, j’ai toujours travaillé en free-lance et je suis passé d’un groupe à l’autre, donc ça va."