Malédiction des batteurs : Un membre de Pearl Jam quitte le navire après 27 ans

Et c'est encore un batteur !

Une fois n’est pas coutume. En 2025, les batteurs semblent vivre une véritable hémorragie dans le monde du rock. Après Zak Starkey qui a été évincé des Who, Josh Freese dont l’avenir chez les Foo Fighters est terminé, et le départ volontaire de Nicko McBrain d’Iron Maiden, voilà qu’un autre géant rend ses baguettes. Et cette fois, c’est un coup de tonnerre du côté de Seattle : Matt Cameron quitte officiellement Pearl Jam après 27 ans de carrière au sein du mythique groupe grunge.

Un monument derrière les fûts

C’est en 1998 que Matt Cameron rejoint Pearl Jam, après avoir marqué les années 90 avec Soundgarden. À l’époque, son arrivée avait consolidé une formation déjà culte, apportant à Pearl Jam une stabilité rythmique et un groove puissant qui ont accompagné l’évolution musicale du groupe pendant plus de deux décennies. Des albums comme Binaural, Riot Act, ou encore Gigaton portent l’empreinte inimitable de son jeu précis et inventif.

Aujourd’hui, le musicien de 62 ans tire sa révérence, et il le fait avec la classe et l’élégance qu’on lui connaît. Dans un communiqué publié ce matin, Matt Cameron a déclaré :

« Ce fut un voyage incroyable. J’ai fait mes derniers pas sur la batterie du puissant Pearl Jam. »

Des mots empreints d’émotion, accompagnés d’un vibrant hommage à ses camarades de scène :

« Merci à mes frères du groupe pour m’avoir offert l’opportunité d’une vie, remplie d’amitiés, d’art, de défis et de rires. Je suis à jamais reconnaissant envers l’équipe, le personnel et les fans du monde entier. D’autres aventures suivront. Je vous remercie tous du fond du cœur. »

La fin d’une ère

Le départ de Matt Cameron marque bien plus qu’un simple changement de line-up. Il symbolise la fin d’un chapitre essentiel dans l’histoire de Pearl Jam. Depuis son arrivée, Cameron n’était pas qu’un remplaçant : il était devenu une pièce maîtresse du son du groupe, un moteur discret mais essentiel.

Pour les fans, c’est un choc. Et même si les rumeurs sur un éventuel départ circulaient déjà depuis quelques mois — en partie à cause de son absence lors de certains concerts récents — l’officialisation laisse un goût amer. Reste à savoir maintenant qui prendra le relais derrière les fûts pour les prochaines tournées du groupe et les futurs enregistrements studio.

Une année noire pour les batteurs ?

Avec cette annonce, 2025 s'impose déjà comme une année de grands bouleversements pour les batteurs des légendes du rock. Si les changements de musiciens ne sont pas rares, en voir autant quitter le navire en si peu de temps interroge. Fatigue, âge, divergences artistiques ou envie de tourner la page ? Une chose est sûre : la batterie, instrument pourtant discret sur le devant de la scène, est aujourd’hui au cœur des secousses du rock mondial.

Un départ sobre mais retentissant, à l’image de celui qui l’incarne. Matt Cameron s’en va, mais son héritage derrière les fûts de Pearl Jam, lui, est gravé à jamais dans le marbre du rock.