John Lennon : le documentaire sur sa vie enfin dévoilé en avant-première

La date de sortie officielle de "Borrowed time", le documentaire sur John Lennon, se rapproche à grands pas !

Que vous soyez fans ou nom, difficile de trouver un groupe de rock avec une popularité plus grande que celle des Beatles. Les membres du groupe sont littéralement devenues des légendes vivantes, un aspect qui est encore accentué pour John Lennon, qui a été assassiné par un fan, ce qui vient encore renforcer sa mythologie. Figure mythique de l'histoire de la musique, il continue évidemment de déchaîner les passions même 45 ans après sa mort. Pour ceux qui sont fans de l'artiste, on a une bonne nouvelle : le documentaire sur sa vie, "Borrowed Time", devrait bientôt être disponible !

En effet, on vient d'apprendre que l'œuvre sera diffusée en avant-première au Cine International Film Festival de Londres, le 9 mai prochain. Un évènement de plusieurs jours, pendant lesquels sont dévoilés plusieurs films nouveaux, un peu à l'image du festival de Cannes, toutes proportions gardées évidemment. Alan G. Parker, à la réalisation du documentaire sur John Lennon, sera présent sur place.

Le documentaire contiendra apparemment des séquences tirées d'archives, ainsi que des interviews inédites, mais aussi des témoignages, à propos de la dernière décennie de vie de John Lennon, dans les années 70 donc. Le film se concentrera également sur la relation tumultueuse entre John Lennon et Yoko Ono. Bref, un film qui vous invite dans les coulisses de la vie d'un artiste qui reste une des plus grandes figures de la pop culture de l'histoire de l'humanité. Concernant la sortie officielle du documentaire, on imagine qu'elle arrivera quelques semaines après sa diffusion au festival de Londres.