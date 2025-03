John Lennon : Son documentaire avec Yoko Ono sort le 11 avril

On pourra suivre les traces du couple après la séparation des Beatles !

Nous aurons bientôt droit à un documentaire inédit consacré à l’une des plus grandes légendes de la musique. John Lennon, membre iconique des Beatles, sera mis à l’honneur dans un film retraçant un moment clé de sa carrière. Mais cette fois, il ne sera pas accompagné du groupe légendaire. Ce documentaire sera centré sur sa carrière solo, avec une place toute particulière accordée à Yoko Ono, sa compagne et collaboratrice de toujours.

Le film, intitulé "One to One : John and Yoko", sera projeté en IMAX le 11 avril, avant une diffusion plus large une semaine plus tard.

Un concert historique au Madison Square Garden

Que peut-on attendre de ce documentaire ? Le 30 août 1972, à New York, John Lennon monte sur scène pour donner son seul concert complet après avoir quitté les Beatles. Il s’agit du concert de bienfaisance "One to One", organisé au Madison Square Garden avec Yoko Ono.

À cette époque, en 1971, le couple venait d’arriver aux États-Unis et s’installait dans un petit appartement à Greenwich Village. Ils passaient de longues heures à regarder la télévision américaine, influencés par les événements marquants de l’époque : la guerre du Viêt Nam, Le Juste Prix, Nixon, les publicités pour Coca-Cola, Cronkite, The Waltons…

Une nouvelle forme de protestation

Alors qu’ils vivent une année de transformation, John et Yoko adaptent peu à peu leur manière de militer. Leur vision de la protestation évolue, les amenant à s’engager autrement. C’est dans ce contexte que naît l’idée du concert "One to One", inspiré par un reportage de Geraldo Rivera diffusé à la télévision.

Ce documentaire événement, à la fois intime et engagé, promet donc de plonger les spectateurs dans une période charnière de la vie du couple, entre musique, amour et activisme. Rendez-vous le 11 avril pour découvrir cette œuvre inédite sur grand écran !