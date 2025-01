La fois où John Lennon a été déçu par Eric Clapton sur "Cold Turkey"

Il n'aurait pas livré le solo qu'il espérait.

Un des morceaux les plus emblématiques de John Lennon, "Cold Turkey", fait encore parler. Cette chanson, sortie en single en 1969, cache une anecdote assez fascinante avec un certain Eric Clapton.

"Cold Turkey" est le deuxième single solo de John Lennon, enregistré avec le Plastic Ono Band. Cette chanson marque un tournant dans sa carrière, étant la première qu'il a composée sans la signature Lennon/McCartney.

Initialement proposée aux Beatles, elle fut refusée par Paul McCartney, poussant Lennon à la sortir en solo. Pour l'enregistrement de ce morceau, Lennon a fait appel à Eric Clapton, ami de longue date des Beatles, pour jouer le solo de guitare. Cependant, cette collaboration n'a pas donné les résultats escomptés...

Selon Ross Warner, auteur du livre "American Standard: Cheap Trick from the Bars to the Budokan and Beyond", John Lennon n'était pas satisfait de la performance de Clapton sur "Cold Turkey". Il semblerait que Lennon aurait confié que Clapton "n'a pas livré le solo" qu'il espérait.

À l'époque de l'enregistrement, Eric Clapton traversait une période difficile, marquée par une dépendance à l'héroïne. Des années plus tard, lors des sessions d'enregistrement de "Double Fantasy" en 1980, John Lennon aurait exprimé son regret de ne pas avoir eu Rick Nielsen, guitariste de Cheap Trick, pour jouer sur "Cold Turkey".

Malgré cette déception, "Cold Turkey" est devenu un morceau emblématique de la carrière solo de John Lennon.