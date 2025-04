Pete Doherty : son choix d'une vie plus saine après être passé à deux doigts de l'amputation

Le chanteur mène désormais une vie paisible loin des excès, parce il a failli y passer.

Si vous avez suivi l'actualité du rock pendant les 25 dernières années, vous avez forcément entendu parler de Pete Doherty. Que ce soit en solo ou avec The Libertines, le chanteur et guitariste a sorti des disques qui sont parmi les plus marquants des trois dernières décennies. Mais c'est surtout son mode de vie qui faisait la une de la presse, lui qui était en couple avec Kate Moss, et dont la dépendance à diverses drogues était connue de tous. Désormais, l'artiste vit une vie beaucoup plus saine, et s'il a fait ce choix, c'est parce qu'il a failli être amputé.

Pete Doherty était de passage dans le podcast Happy Place, pendant lequel il a beaucoup été interrogé sur ses problèmes de santé. Cela lui a permis d'expliquer quels changements il avait opéré pour en arriver au mode de vie plus sain qu'il a aujourd'hui, et que tout ça était un peu lié à ses problèmes de santé. Il a notamment expliqué qu'au début de l'année 2025, il avait failli être amputé de 2 orteils, à cause d'un diabète assez grave, et qu'il portait également des chaussures orthopédiques pour protéger ses pieds.

Ils allaient devoir être enlevés. Ils sont en quelque sorte en voie de guérison maintenant.

On est heureux de savoir qu'il est sur la voie de la guérison. Mais ça lui a quand même laissé des traces, puisque cette inquiétude ressentie lui a quasiment fait arrêter l'alcool :

Je me permets de boire un verre de temps en temps, tous les dix jours. Mais quelque chose a changé en moi. Je n’en ai plus besoin.

Il faut dire que ces dernières années, Pete Doherty a construit une relation solide avec sa femme Katia de Vidas, sur laquelle il s'est même risqué une plaisanterie assez touchante : "elle préfère quand je ne me drogue pas, et je préfère qu'elle m'aime bien". Une manière détournée de dire qu'elle lui a apporté une vraie stabilité et un bonheur qu'il n'avait pas auparavant. Un beau message d'espoir pour tous ceux qui s'enferment dans des addictions : une autre forme de bonheur, beaucoup plus saine, est possible !