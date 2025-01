Pete Doherty dévoile un nouveau single et annonce un album !

Un nouvel album qui arrive 5 ans après son dernier projet solo.

On n'entend plus trop parler de Pete Dohery, et c'est peut-être mieux comme ça : il y a une époque pendant laquelle à chaque fois qu'on mentionnait son nom, c'était pour des problèmes de comportements, bien souvent liés à la drogue. Mais depuis qu'il est clean (après un passage en desintox en 2019), les paparazzis ont visiblement décidé de le laisser tranquille. Ça lui a permis de se concentrer sur sa vie et sa musique ! D'ailleurs, l'artiste vient de faire une annonce qui devrait faire plaisir à ses fans : un nouvel album arrive bientôt, et il a même dévoilé le premier single du projet !

Un album refusé par son label ?

Selon les informations qui circulent sur Internet, le projet devait d'abord s'appeler "If You Can't Fight, Wear a Big Hat", mais il aurait été refusé par son label. Finalement, un nouveau nom a été adopté : "Felt Better Alive", et ce n'est pas tout. Pete Doherty vient également de dévoiler le clip éponyme, une vidéo tournée en France, qui commence d'ailleurs par un plan où on voit l'artiste endormi sur la place d'Etretat.

Un titre assez intimiste et introspectif : "Le refrain capture des moments précis de ma vie. C’est un peu comme dans Les Trésors de la Sierra Madre : on part à la recherche de l’or, et on finit perdu, traqué par des bandits", explique Peter Doherty. L'album, quant à lui, est déjà annoncé pour le 16 mai prochain !