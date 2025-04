Roy Thomas Baker : l'homme derrière "Bohemian Rhapsody" est mort

Le producteur a travaillé avec Queen, Guns N' Roses ou encore Ozzy Osbourne.

Un des hommes forts du rock s’en est allé. Roy Thomas Baker, producteur légendaire anglais, est décédé le 12 avril dernier à l’âge de 78 ans, dans sa maison de Lake Havasu City, en Arizona. Pour l’heure, aucune cause de décès n’a été communiquée.

Roy Thomas Baker, c’était une carrière longue comme le bras, marquée par des collaborations devenues mythiques. Il débute en travaillant avec Gus Dudgeon, le producteur attitré d’Elton John, puis avec Tony Visconti, cerveau derrière les albums cultes de David Bowie, Mick Jagger, les Rolling Stones ou encore les Who. Rien que ça.

Mais c’est en 1972 que le destin de Roy prend un virage décisif : il rencontre Queen. Le courant passe immédiatement, et de cette union naîtront quatre albums produits par ses soins. Parmi eux, le morceau devenu une véritable pièce d’opéra rock : "Bohemian Rhapsody". Un chef-d'œuvre intemporel, à la production millimétrée, qui doit autant à la folie créative de Freddie Mercury qu’à la rigueur obsessionnelle de Baker.

Mais le nom de Roy Thomas Baker ne s’arrête pas là. Il a façonné le son de plusieurs albums des Cars, produit "Too Fast for Love" pour les Mötley Crüe, et collaboré avec les Smashing Pumpkins sur deux disques marquants. On peut aussi l’associer à une constellation d’icônes du rock : Guns N’ Roses, Foreigner, Pilot, Ozzy Osbourne, Alice Cooper…

À l’annonce de sa mort, Roger Taylor, batteur de Queen, a tenu à lui rendre hommage :

"Je pense qu’il a apporté une certaine dose de discipline et beaucoup de cynisme [rires], ainsi qu’une passion pour les desserts gras. Mais non, il était très discipliné et très strict au début", a-t-il déclaré.

"Il faisait toujours ce qu’il fallait. La prise devait être correcte. Nous faisions parfois beaucoup d’essais avant que ce soit bon. Parce que les choses étaient très différentes à l’époque, vous savez, vous deviez tout faire bien, d’un seul coup".

Une époque, une méthode, une légende. Roy Thomas Baker n’était pas simplement un producteur : c’était une oreille absolue, un perfectionniste, et l’un des grands architectes du son rock. Son nom restera à jamais associé à l’hymne des hymnes, "Bohemian Rhapsody", mais aussi à l’histoire même du rock.