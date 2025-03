Ce jour où : 21 mars 2004, Ozzy Osbourne est choisi pour devenir l'ambassadeur de l'arrivée des Aliens

Une anecdote délirante qui a failli devenir une réalité.

Le Prince des Ténèbres en négociation avec des petits hommes verts ? C’est pas une blague, c’est un délire qui a failli devenir une réalité.

Le 21 mars 2004, une annonce complètement barrée secoue le monde du rock et de l’ufologie : un groupe de scientifiques et de cinglés passionnés d’extraterrestres choisit Ozzy Osbourne comme ambassadeur de l’humanité en cas d’arrivée des Aliens. Ouais, t’as bien lu. Pas un président, pas un philosophe, pas un prix Nobel… mais le Madman en personne.

Pourquoi lui ? Parce que qui d’autre ?

Honnêtement, si des Aliens débarquent un jour, tu veux qu’ils tombent sur un politicien chiant ou sur un mec qui a mordu la tête d’une chauve-souris en plein concert ? La réponse est évidente.

Ozzy, c’est le chaos incarné, la survie en mode hardcore. Il a traversé les décennies avec une quantité de substances qu’un humain normalement constitué n’aurait jamais pu encaisser. Il a survécu à son propre corps, à un accident de quad qui aurait dû l’envoyer six pieds sous terre, et surtout… il a survécu à Sharon Osbourne. Un extraterrestre, c’est rien à côté.

Un choix complètement barré, mais tellement logique

L’idée vient d’un groupe de farfelus baptisé The SETI Rock Initiative. Leur théorie ? Si des Aliens veulent juger l’humanité, autant leur envoyer quelqu’un qui incarne tout ce qu’on a de plus dément, créatif et indestructible. Et qui, mieux qu’Ozzy, peut leur expliquer ce qu’est la folie du rock’n’roll ?

Avec l’explosion de son émission The Osbournes, Ozzy est plus populaire que jamais. Sa voix traînante, son regard perdu et ses répliques légendaires font de lui une icône incontrôlable, mais profondément humaine.

La réponse légendaire d’Ozzy

Quand on lui balance l’info, il éclate de rire avant de lâcher un commentaire dont lui seul a le secret :

"Je ne parle même pas l’anglais correctement, alors parler à des extraterrestres… Mais pourquoi pas ? J’espère juste qu’ils aiment le rock’n’roll !"

Et franchement, il marque un point. Si une civilisation venue d’ailleurs entend "Paranoid", "Crazy Train" ou "Iron Man", elle va comprendre direct que l’humanité n’est pas là pour plaisanter.

Et si c’était vrai ?

Depuis ce jour, aucune soucoupe volante ne s’est posée sur scène en plein Ozzfest, mais qui sait ? Peut-être que quelque part dans la galaxie, des créatures étranges headbanguent déjà sur du Black Sabbath.