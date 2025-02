Ozzy Osbourne aura le droit à son propre documentaire !

Il retracera les difficultés rencontrées par l'artiste depuis 2019.

Le Prince des Ténèbres s'apprête à marquer une dernière fois l'histoire du rock ! Alors que Black Sabbath tireront officiellement leur révérence le 5 juillet 2025 au Villa Park de Birmingham, avec une line-up exceptionnelle, Ozzy Osbourne se prépare pour ce dernier rendez-vous inoubliable. Mais le chanteur va devoir affronter un énorme défi : ses problèmes de santé. Atteint de la maladie de Parkinson, il a déclaré ne pas pouvoir performer durant tout le concert, mais il tentera de monter sur scène au top de sa forme pour offrir une ultime prestation à ses fans.

Et ceux-ci vont avoir droit à une surprise de taille ! Celui qui aurait pu jouer dans Pirates des Caraïbes a annoncé sur les réseaux sociaux la sortie d'un documentaire sur Paramount+ courant 2025. Intitulé "OZZY OSBOURNE : NO ESCAPE FROM NOW", il retracera les dernières années du chanteur, marquées par un combat acharné contre la maladie.

Le tournage de ce film a débuté en 2022 et se poursuivra jusqu'à l'été 2025, avec comme point d'orgue son ultime concert. Ozzy Osbourne lui-même s'est confié sur ces dernières années difficiles :

"Les six dernières années ont été parmi les pires de ma vie. J’ai cru que mon heure était venue. Mais la musique et l’enregistrement de deux albums m’ont sauvé. Sans cela, je serais devenu fou."

Le documentaire promet également des guests prestigieux. Aux côtés de la famille Osbourne (sa femme Sharon et leurs enfants), on retrouvera des icônes du rock comme Tony Iommi (Black Sabbath), Duff McKagan (Guns N’ Roses), Robert Trujillo (Metallica), Billy Idol, Maynard James Keenan (Tool), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Zakk Wylde, Andrew Watt et Billy Morrison.

Sharon Osbourne a déclaré l'importance de ce projet, aussi bien pour les fans que pour Ozzy lui-même :

"Ce film montre honnêtement ce qu’Ozzy a traversé ces dernières années. Il met en lumière sa force face à des problèmes de santé majeurs et la réalité de sa vie aujourd’hui. Nous espérons qu’il pourra inspirer d’autres personnes vivant des situations similaires."

Accrochez-vous, sortez les mouchoirs, ce documentaire s’annonce poignant et inspirant !