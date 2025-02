Ozzy Osbourne aurait pu jouer dans "Pirates des Caraïbes", mais sa femme a dit non !

Avouez qu'en chef pirate, Ozzy Osbourne aurait eu une sacrée aura.

Tout ce qui entoure Ozzy Osbourne de près ou de loin est plutôt fou. Sa carrière est remplie d'anecdotes toutes plus croustillantes les unes que les autres, et qui ont fini par lui valoir ce surnom bien mérité de "Prince des Ténèbres", une image qu'il cultive avec humour. Le personnage aurait même pu devenir encore plus culte, car comme nous l'apprend sa femme lors d'une récente interview, celui qui est le chanteur historique de Black Sabbath aurait pu avoir un rôle dans une des plus grandes franchises de cinéma de tous les temps : "Pirates des Caraïbes".

Sa femme Sharon Osbourne était en effet invitée dans le podcast "The Magnificient Others" animé apr Billy Corgan, de Samshing Pumpkins. Une émission pendant laquelle elle a avoué que son mari Ozzy avait déjà reçu une offre pour intégrer le casting de "Pirates des Caraïbes", mais qu'elle avait refusé l'offre : "Il avait reçu une offre pour auditionner dans Pirates des Caraïbes, et je ne l’ai jamais dit à personne… et j’ai dit non. N'aurait-il pas été parfait?" a-t-elle ajoué en riant. Elle considère d'ailleurs ce refus comme une erreur de sa part, finalement.

Plus précisément, Ozzy Osbourne était censé jouer le rôle du capitaine Teague dans le film "Pirates des Caraïbes : jusqu'au bout du monde", qui est aussi le père de Jack Sparrow dans la mythologie de l'œuvre. C'est finalement Keith Richards, des Rolling Stones, qui a été choisi pour ce rôle, sur une proposition de Johnny Depp lui-même. Un rôle qui était donc promis à une star du rock quoiqu'il arrive !

Pas trop grave pour Ozzy, qui a pu apparaître dans plein d'autres films, et notamment le cultissime "Austin Powers in Goldmember". On espère tout de même qu'un jour, il fera son apparition dans le célèbre film de pirates, si sa santé le lui permet.