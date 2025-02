Ozzy Osbourne : Son nouveau single déjà au top des charts... avant même sa sortie !

Ozzy Osbourne n'est pas une légende pour rien !

Qui l'aurait cru ? Ozzy Osbourne est une fois de plus sous le feu des projecteurs, entre son dernier concert avec Black Sabbath et ses soucis de santé. Pourtant, à 76 ans, l'icône du Rock and Roll Hall of Fame n'a pas dit son dernier mot et crée encore l'événement ! Profitant de l’annonce de son concert, il a dévoilé un nouveau single attendu pour ce vendredi 14 février 2025.

L'engouement est tel que le morceau, encore inédit, a déjà atteint le classement Mainstream Rock Airplay du Billboard, avant même sa sortie officielle. Pourquoi un tel succès anticipé ? Parce que ce titre n’est pas tout à fait inédit : il s’agit d’une nouvelle version de "Gods", un morceau initialement présent sur l’album God Shaped Hole de Billy Morrison, sorti en 2015.

Dans cette version revisitée, Ozzy Osbourne reprend son propre titre en lui apportant une touche orchestrale et une guitare additionnelle signée Steve Stevens. Un choix judicieux, puisqu’il permet au morceau de débuter à la 26e place du classement Mainstream Rock Airplay. Un nouveau coup de maître pour la légende du rock, qui continue d’imposer son style et de captiver ses fans !