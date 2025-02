C'est enfin officiel : Black Sabbath se reforme le temps d'un concert !

Et il y aura de gros invités !

C’est une nouvelle qui a secoué le monde du metal ! Depuis leur retraite en 2017, les rumeurs allaient bon train sur une possible reformation du groupe mythique. Aujourd’hui, c’est confirmé : Black Sabbath remontera sur scène le 5 juillet à Villa Park, Birmingham, ville qui les a vus naître. Un retour hautement symbolique !

Les légendes Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler (qui a déjà évoqué son éviction du groupe) et Bill Ward seront réunis pour offrir aux fans un dernier show d’exception.

L’annonce a été faite sur Instagram, mais ce n’est pas tout ! Pour couronner cet événement, Black Sabbath sera accompagné de Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax et Mastodon. Un line-up d’anthologie !

Autre surprise, des invités de prestige viendront ajouter une touche encore plus mémorable à ce concert. Parmi eux : Billy Corgan, Slash et Fred Durst. Tous les ingrédients sont réunis pour un moment historique.

Ozzy Osbourne a partagé son enthousiasme :

"Il est temps pour moi de revenir là où tout a commencé… Il est temps pour moi de rendre hommage à l’endroit qui m’a vu naître", a déclaré Ozzy Osbourne. "J’ai la chance de pouvoir le faire avec les personnes que j’aime. Birmingham est et restera la véritable patrie du metal. Birmingham Forever."

Si vous souhaitez assister à cet événement unique en Angleterre, les billets seront mis en vente le 14 février à 10h. Restez connectés et prêts à réserver !