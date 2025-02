Ozzy Osbourne : Des problèmes de santé avant l'ultime concert de Black Sabbath !

C'est un clap de fin pour Black Sabbath ! Alors que le groupe avait arrêté en 2017, il a décidé de faire une dernière pige là où tout a commencé : à Birmingham avec une line-up légendaire !

Si Ozzy Osbourne sera présent avec le groupe et également en solo, ce dernier, connu pour ses déboires insolites dans sa carrière, connaît de réels problèmes de santé. La rockstar, atteinte de la maladie de Parkinson, s'est exprimée au micro de l'émission Ozzy’s Boneyard sur SiriusXM, rassurant les fans : il y aura du show !

"Je suis arrivé jusqu’en 2025, a déclaré Osbourne. Je ne peux pas marcher, mais vous savez à quoi j’ai pensé pendant les fêtes de fin d’année ? J’ai beau me plaindre, je suis toujours en vie. Je me plains peut-être de ne pas pouvoir marcher, mais je regarde la route derrière moi, et il y a des gens qui n’ont pas fait la moitié de ce que j’ai fait et qui n’ont pas survécu."