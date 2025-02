Ozzy Osbourne : Son état de santé inquiète, il prend une grande décision !

Cela ne va pas vraiment faire plaisir aux fans, mais la santé avant tout !

C'est une mauvaise nouvelle, mais on s'y attendait. Black Sabbath et Ozzy Osbourne se préparent pour un ultime concert, intitulé "Back To The Beginning", qui se tiendra le 5 juillet 2025 au Villa Park à Birmingham. Cet événement exceptionnel verra la participation de nombreux groupes légendaires de la scène metal, parmi lesquels Metallica, Slayer, Lamb Of God, Mastodon, Pantera, Gojira et Anthrax. Rien que ça !

Malheureusement, lors de son émission "Ozzy Speaks" sur SiriusXM, le chanteur de 76 ans a annoncé une mauvaise nouvelle. En raison de ses problèmes de santé, notamment la maladie de Parkinson, il a dû revoir sa participation au show. Il a déclaré :

"Je ne prévois pas de jouer un concert entier avec Black Sabbath, mais je ferai quelques morceaux ici et là. Je ferai ce que je peux, là où je me sens à l’aise."

Toutefois, Ozzy Osbourne reste très motivé à l'idée de remonter sur scène une dernière fois. Il a ajouté avec détermination :

"J’essaie de me remettre sur pied. Quand vous vous levez le matin, vous bondissez du lit. Moi, je dois trouver mon équilibre, mais je ne suis pas mort. Je continue à être actif."

Les fans pourront donc assister à un ultime hommage au Prince des Ténèbres, même si son état de santé ne lui permet pas d'assurer un set complet. Une soirée qui s'annonce déjà mythique et chargée d'émotion !