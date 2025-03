Un enregistrement très rare des Beatles découvert au Canada !

"La qualité est irréelle, on dirait que les Beatles sont dans la pièce" - Rob Frith

Cette audition reste particulière, puisque Pete Best était encore le batteur des Beatles. Cet enregistrement est d'ailleurs assez célèbre parce qu'il avait été refusé par Decca, un choix que le label regrettera bien plus tard.

Et forcément, une découverte pareille, cela demande un avis d'experts. Après vérifications auprès d'un spécialiste de la préservation musicale, le verdit est tombé : cet enregistrement est bien un vrai, et non une simple copie. La preuve aussi avec un détail que les connaisseurs connaîtront : une séparation nette entre tous les morceaux, un détail qui prouve bien son origine professionnelle.

Fier de sa trouvaille, le gérant de boutique ne souhaite ni vendre, ni exploiter cette bande. En revanche, il se dit prêt à fournier une copie à Decca, si le label s'engage à en faire une sortie officielle. A moins qu'un certain Paul McCartney ne vienne la réclamer lui-même :