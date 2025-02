Quel est le morceau de rock des années 60 le plus streamé ?

Il ne s'agit ni des Beatles, ni des Pink Floyd, ni des Rolling Stones... Vous avez deviné ?

Le "problème" avec la musique rock, c'est que l'univers de cette musique est tellement large, et tellement de grands groupes ont marqué ce style de leur empreinte, que des années plus tard, on en oublie forcément quelques-uns. Une injustice, pour des artistes qui ont pourtant écrit les lettres de noblesses du rock à travers les époques. Heureusement, à l'heure du streaming, les plateformes permettent de redécouvrir de petites pépites oubliées, et parmi elles il y a d'ailleurs une chanson des années 60 qui s'en sort encore mieux que les autres !

Et comme on vous l'a précisé plus haut, il ne s'agit pas d'un titre des Beatles, et encore moins des Rolling Stones ni des Pink Floyd, qui ont pourtant tous de gros classiques à mettre en avant. Non, le morceau de rock le plus streamé des années 60, c'est... un titre de Creedence Clearwater Revival ! Il s'agit évidemment de "Fortunate Son", probablement le single qui a connu le plus gros succès de leur carrière.

Aujourd'hui, il culmine à 1,603 milliards de streams sur les plateformes, ce qui est tout simplement énorme. La popularité du titre a été bien boostée par le fait que le morceau apparaît dans plusieurs films, comme "Forrest Gump", ou encore "Die Hard 4", mais aussi dans des jeux vidéos comme "Call of Duty : Black Ops", ou "Battlefield Vietnam", parmi beaucoup d'autres. On va vous mettre le top dix des titres années 60 juste en dessous, pour que vous mesuriez l'exploit réalisé par Creedence Clearwater Revival au milieu de tous ces monstres du rock et de la musique en général.

1. Creedence Clearwater Revival – "Fortunate Son"

2. Marvin Gaye – "Ain’t No Mountain High Enough"

3. The Beatles – "Here Comes The Sun"

4. The Rolling Stones - "Paint It, Black"

5. Brenda Lee – "Rockin' Around The Christmas Tree"

6. Van Morrison – "Brown Eyed Girl"

7. Ben E. King – "Stand By Me"

8. The Temptations – "My Girl"

9. The Animals – "House Of The Rising Sun"

10. Elvis Presley – "Can’t Help Falling in Love"