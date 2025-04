Pete Best le "cinquième" Beatles met un terme à sa carrière !

A 83 ans, le batteur iconique va prendre du repos bien mérité !

C’est un véritable coup de nostalgie qui vient vers nous. Le groupe légendaire des Beatles, qui aura droit à une saga prévue pour 2028, reste l’un des plus grands phénomènes musicaux du XXe siècle. Leur success story débute dans les années 60, époque où John Lennon, bientôt à l'honneur dans un documentaire consacré à sa relation avec Yoko Ono le 11 avril prochain, allait jusqu’à se proclamer "plus connu que Jésus-Christ".

Si aujourd’hui, l’histoire retient les noms de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, il ne faut pas oublier qu’avant l’arrivée de ce dernier, un autre batteur faisait déjà vibrer les premières heures du groupe : Pete Best.

Présent lors des débuts légendaires à Hambourg entre 1960 et 1962, Pete incarnait à lui seul l’esprit rock brut, l’urgence, les nuits blanches dans les clubs enfumés d’Allemagne. Mais comme souvent dans l’histoire du rock, toutes les bonnes choses ont une fin.

À 83 ans, Pete Best a annoncé qu’il raccrochait officiellement ses baguettes. C’est son frère qui a relayé la nouvelle sur X :

"Eh bien, quelle merveilleuse aventure nous avons vécue ! Mon frère Pete Best a annoncé aujourd’hui qu’il se retirait de la scène. Sa fille m’a informé que c’était dû à des circonstances personnelles."

Un message sobre, suivi par une réaction tout aussi simple et sincère de Pete lui-même :

"Je me suis éclaté. Merci."

I had a blast. Thank you. https://t.co/p9dRTpwBV1 — Pete Best (@BeatlesPeteBest) April 6, 2025

Et nous aussi, Pete. Merci pour tout. Pour ce que tu as apporté à l’histoire des Beatles, pour ton rôle dans cette révolution musicale, et pour ta classe. On te souhaite de profiter pleinement de ton temps libre – il est grandement mérité.