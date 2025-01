Ringo Starr explique pourquoi il n'a jamais mangé de pizza

Le Beatles ne sait pas ce qu'il rate !

On a l'habitude de voir les rockeurs comme des baroudeurs, des gens qui n'ont pas peur de grand chose, qui n'hésitent pas à enfiler leur blouson de cuir et monter sur leur moto pour une grande chevauchée. Evidemment, c'est un cliché, auquel sont loin de correspondre tous les artistes du monde du rock. Certains sont même très soignés, attentionnés, parfois timides ou peureux, et d'autres surveillent leur alimentation (et leur consommation de substances étranges) de près, loin des excès des collègues. Ringo Starr, par exemple, a récemment confié qu'il n'avait jamais mangé de pizza de sa vie.

Oui, vous avez bien lu : jamais une pizza n'est entrée dans la bouche du batteur des Beatles. Une affirmation qui nous paraît étrange, ici en France, un des pays où on mange le plus de pizzas au monde. Lors de son passage au Jimmy Kimmel Live pour faire la promo de son nouvel album "Look Up", sorti début janvier, Ringo Starr a expliqué pourquoi il n'avait jamais mangé de pizza pendant toute sa vie :

On sait jamais trop ce qu’il y a dedans… Je suis très strict avec moi-même comme ça me rend tout de suite malade.

Comment ça se fait ? Il se trouve que Ringo souffre de tout un tas d'allergies alimentaires, et pas mal d'ingrédients lui sont donc interdits, sous peine de troubles assez forts. D'ailleurs, dans la même émission, le Beatles affirme qu'il n'a jamais mangé de curry non plus, pour les mêmes raisons. On lui souhaite quand même qu'avant la fin de sa vie, il puisse avoir la chance de déguster une pizza sans faire une crise d'allergie aigue, car clairement, le batteur manque quelque chose ! Et vous, vous pourriez vous passer de pizza pendant toute votre vie ?