Ringo Starr : un album country enregistré avec des légendes à Nashville

L'ancien batteur des Beatles, Ringo Starr, vient de dévoiler son dernier album "Look Up". L’album est une œuvre entièrement dédiée à la musique country. Sorti le 10 janvier 2025, le projet est un retour aux racines musicales de l'artiste de 84 ans.

L'album est né lors d'une rencontre en 2022 entre Ringo Starr et le producteur T Bone Burnett. Ce qui devait être initialement une simple aide pour un EP s'est transformé en un album complet de 11 titres, enregistré entre Nashville et Los Angeles. Un très beau casting accompagne l’album, avec la participation de nombreux artistes renommés de la scène country actuelle comme Billy Strings, Molly Tuttle, Lucius, Larkin Poe et Alison Krauss.

Cet album s'inscrit dans la continuité du parcours musical de Ringo Starr. En effet, son amour pour la country remonte à l'époque des Beatles, avec des titres tels que "What Goes On" ou "Don't Pass Me By". T Bone Burnett a joué un rôle crucial dans la conception de "Look Up", écrivant neuf des onze chansons de l'album. Ringo Starr, quant à lui, a contribué à l'écriture d'un seul titre, "Thankful", qui clôture l'album.

Pour célébrer la sortie de "Look Up", Ringo Starr donnera deux concerts au Ryman Auditorium de Nashville les 14 et 15 janvier 2025.