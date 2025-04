On sait enfin quels seront les prochains visages des Beatles dans la saga de Sam Mendes !

Un projet colossal, qui devrait sortir en avril 2028 !

La saga des Beatles a enfin droit à son casting 5 étoiles !

Une saga sur les Beatles : voilà un projet plus qu'ambitieux qui a de quoi agiter tout Hollywood ! C'est donc Sam Mendes, réalisateur de Skyfall et de 1917, qui sera à la tête de cette fresque pharamineuse. Et il se pourrait que les choses soient officiellement enclenchées, puisque lors de la présentation de Sony à CinemaCon, le réalisateur a révélé en avant-première quels seront les visages des quatre Beatles.

Sans grande surprise, Joseph Quinn (Stranger Things, A Quiet Place : Day One) et Paul Mescal (Aftersun, Gladiator 2) seront de la partie. Les fans ne seront sans doute pas surpris, puisque les rumeurs couraient déjà depuis quelques mois sur les comédiens qui incarneront respectivement George Harrison et Paul McCartney. En ce qui concerne Ringo Star, c'est Barry Keoghan qui jouera le célèbre batteur. Quant à John Lennon, il sera interprété par Harris Dickinson, que vous avez peut être déjà aperçu dans The Iron Claw.

The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, le projet colossal sur les Beatles

Intitulé The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, ce projet est en réalité assez inédit dans le cinéma, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est la toute première fois qu'un projet sur les Beatles a réussi à obtenir l'intégralité des droits musicaux, ce qui est plutôt un gage de sérieux et de qualité du projet.

De plus, ce sont bien quatre films qui sont attendus pour avril 2028, avec un objectif bien précis : partager un point de vue pour chaque musicien, avec quatre points de vue distincts. Quand au tournage, qui s'annonce colossal, il va s'étaler sur un peu plus d'une année. Un choix assumé par le réalisateur, qui a hésité un petit moment entre réaliser une mini-série ou un seul film.