Linkin Park mettent le feu en live sur Twitch pour la bonne cause !

Une surprise qui a ravi les internautes !

Quelle rédemption ! Si l’année 2024-2025 a été marquée par le grand retour des groupes mythiques de rock comme Oasis, un autre nom légendaire a su renaître de ses cendres : Linkin Park. Véritable phénix du rock alternatif, le groupe américain a réussi l’impensable : revenir sur le devant de la scène malgré la disparition tragique de Chester Bennington.

Alors que plus personne n’y croyait, les musiciens ont fait le pari audacieux d’accueillir Emily Armstrong au chant. Une recrue courageuse qui a relevé le défi haut la main. Son énergie, sa rage et son émotion ont su séduire aussi bien les nouveaux fans que les plus nostalgiques. Le résultat ? Une renaissance artistique saluée par la critique et un public plus fidèle que jamais.

Après le succès colossal de leur album From Zero et de sa réédition, Linkin Park a enchaîné les dates de tournée à guichets fermés. Point d’orgue de cette résurrection : un concert historique à Wembley, devant près de 90 000 spectateurs en délire. Une performance qui restera dans les annales du rock moderne.

Mais le groupe ne s’est pas arrêté là. Désireux de partager leur énergie et leur générosité, ils ont décidé d’embraser un tout autre type de scène : Twitch. En effet, le célèbre streameur américain Kai Cenat, suivi par plusieurs millions d’abonnés, a eu droit à une visite surprise de taille pendant son concept Mafiathon. Durant deux jours non-stop, l’influenceur divertit sa communauté avec des défis insolites, et cette fois, il a reçu un coup de pouce musical inattendu.

Linkin Park a offert un concert exclusif de 20 minutes, reprenant des classiques cultes comme Faint et In The End, tout en dévoilant quelques morceaux de leur dernier album, Heavy is The Crown et The Emptiness Machine. Un moment fort, intense et émouvant, qui a électrisé les fans présents sur le live.

Entre nostalgie, frissons et énergie pure, cette performance symbolise à merveille la seconde vie du groupe. Plus qu’un simple concert, c’était une célébration de la résilience, de la passion et du lien unique entre Linkin Park et sa communauté.

Une chose est sûre : cette apparition sur Twitch restera gravée dans les mémoires. Et s’il fallait encore une preuve que le rock peut s’adapter à toutes les scènes, Linkin Park vient de la donner… avec panache.