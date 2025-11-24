41 concerts pour montrer que le groupe a toujours le goût du show !

145 jours. 41 concerts.

Voilà les chiffres fous du retour triomphal d’Oasis, 16 ans après la bagarre tumultueuse des frères Gallagher qui avait mis fin au groupe en 2009. Une tournée historique, attendue par des millions de fans à travers le monde, et qui aura ramené un peu de magie britpop dans un paysage musical qui en manquait cruellement.

Mais comme toujours avec Oasis… tout ne s’est pas déroulé sans heurts.

Une tournée mondiale marquée par l’euphorie… et le chaos

La tournée Live ‘25 a transporté Oasis à travers plusieurs continents. Après un démarrage brûlant au Royaume-Uni et en Irlande, le groupe a enchaîné avec les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Australie, la Corée du Sud, le Japon, avant un final explosif au Brésil.

Un come-back salué comme un événement planétaire, mais assombri par deux incidents majeurs :

Deux moments tragiques qui rappellent que la ferveur autour du groupe peut parfois basculer dans l’excès.

Des remerciements simples mais forts

À l’issue du concert final, les membres du groupe ont tenu à remercier leur public.

Le guitariste Paul “Bonehead” Arthurs a choisi la sobriété, tweetant simplement : "Thank you".

De son côté, Liam Gallagher, fidèle à lui-même mais touché par l’accueil brésilien, a lancé à la foule :

"Nous vous aimons, merci pour toute votre énergie. Prenez soin de vous et à bientôt."

Une déclaration qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et ému une communauté de fans déjà nostalgique de cette parenthèse hors du temps.

Et maintenant, c’est quoi la suite ?

C’est LA question que tous les fans se posent en ce moment.

Liam Gallagher l’a dit : un retour d’Oasis l’année prochaine “n’est pas d’actualité”.

Mais avec les Gallagher, rien n’est jamais figé. Entre déclarations contradictoires, tensions mises en scène et réconciliations surprises, on ne serait pas étonné de revoir un jour le groupe reformé… peut-être même plus tôt qu’on ne le pense.

Et surtout, cette fois, on espère qu’Oasis fera enfin un passage en France !