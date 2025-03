En Australie, Green Day est dans l'obligation d'annuler un concert pour une horrible raison...

Une justification, qui ne dépend malheureusement pas d'eux...

Mauvaise nouvelle pour tous les plus grands fans de Green Day. Alors que le groupe est actuellement en tournée "Down Under" à travers le monde, les voilà contraints d'annuler le dernier concert en Australie, prévu ce mercredi 5 mars au Robina Stadium. La raison de cette annulation de dernière minute ? Une intempérie conséquente, avec le cyclone tropical Alfred, qui menace de frapper le Queensland.

C'est dans une story que le groupe a balancé l'info, dans un post désolé :

"Hey l’Australie, malheureusement, en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, le concert de demain sur la Gold Coast est annulé. Avec le cyclone Alfred qui approche et amène un temps vraiment mauvais, il est tout simplement impossible de maintenir le concert en toute sécurité. On est aussi déçus que vous… Prenez soin de vous là-bas !" - Traduction story Green Day