Surprise : quand Green Day inspire le cinéma américain avec une comédie !

Un road trip plein d'humour, qui plongerait directement dans l'univers des débuts du groupe !

Un film qui s'inspire des débuts de Green Day

C'est une bonne nouvelle pour les fans de Green Day : une comédie inspirée des débuts de Green Day serait actuellement en production. Et ce film aurait même déjà un nom : "New Years Rey", l'histoire d'une bande de trois copains musiciens qui traversent tous les Etats-Unis pour rejoindre Los Angeles le soir du Nouvel An, persuadés - à tort ! - qu'ils feront la première partie du célèbre groupe mené par Billy Joe Armstrong.

Si le casting est déjà établi - avec le trio de copains mené par Mason Thames, Kylr Coffman et Ryan Foust, mais aussi de Jenna Fischer, Angela Kinsey, Ignacio Diaz-Silverio et Keen Ruffalo, le fils de l’acteur Mark Ruffalo - il semblerait que Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt et Tré Cool participent aussi activement au film. Et pour cause : cette histoire de road-trip, c'est aussi un peu leur histoire !

Avant que Green Day n'explose avec la sortie de leur premier album "Dookie", le groupe vivait dans une camionnette, se déplaçant de scènes en scènes en espérant trouver, un jour, le succès. Un acharnement qui a fini par payer, à en juger par leur présence sur le devant de la scène musicale depuis plus de 35 ans.

"New Years Rey", un film de quête identitaire, qui célèbre la musique, l'amitié et Green Day

Dans une déclaration accordée à Variety, le leader Billie Joe Armstrong a évoqué le futur esprit du film, très inspiré par le sujet :

"Les jours de tournée en van, c’est le pied. Tu conduis toute la nuit sans sommeil, puis tu joues devant dix gamins dans le sous-sol d’un ami d’un ami, à 80 kilomètres de nulle part. Mais tu recommences le lendemain, et encore le jour d’après. Parce que tu es avec tes potes, qui deviennent ta famille, et que ça n’a rien à voir avec ce que tu as connu auparavant" - Billy Joe Armstrong

De son côté, Ryan Kroft de la boîte de production Live Nation Productions a souligné que le film capturerait l’essence des premières années de l'histoire d'un groupe :

"New Years Rev raconte l’histoire d’artistes en quête de leur rêve – des nuits sans fin, des kilomètres parcourus, et l’adrénaline de la scène qui alimente leur voyage. Avec un casting incroyable, c’est un hommage à la magie de la musique live". - Ryan Kroft

Si le film n'a actuellement pas de date de sortie officielle, il est certain que les fans de Green Day seront au rendez-vous.