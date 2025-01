Le hit de Robbie Williams qui le dérange encore aujourd’hui !

"On faisait un album par an et je me heurtais à qui ou quoi devait ressembler Robbie Williams."

"J'avais l'impression de me perdre un peu plus chaque jour"

Robbie Williams a récemment fait des révélations sur l'un de ses plus grands succès : "Rock DJ". Dans son documentaire Netflix sorti en 2023, le chanteur anglais dévoile les coulisses de la création de ce titre qui, malgré son immense popularité, continue de le mettre mal à l'aise.

Robbie Williams, alors âgé de 27 ans, se trouvait à un tournant de sa carrière : "On faisait un album par an et je me heurtais à qui ou quoi devait ressembler Robbie Williams." Le processus créatif fut particulièrement laborieux. Nigel Chambers, collaborateur de Williams, aurait réécrit la chanson une vingtaine de fois avant d'aboutir à la version finale.

Le succès commercial de ses précédents singles avait installé une forme d'appréhension chez Robbie Williams : "Les paroles me gênent, pour cette chanson joyeuse. Je me demande si je vais sortir ce morceau en premier ou en choisir un autre, un peu plus crédible."

Malgré les réticences de Robbie Williams, "Rock DJ" fut finalement choisi comme premier single de son troisième album "Sing When You're Winning", sorti à l'été 2000. Le titre connaît un succès fulgurant, atteignant la première place des charts dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Islande et la Nouvelle-Zélande.

Ce triomphe a eu des effets sur Robbie. D'un côté, il a apporté un succès fou et de la crédibilité, mais de l'autre, il n'a pas apaisé les difficultés personnelles de l'artiste : "Le succès, c'est rassurant. Quand on l'enlève, on se dit 'C'est qui ? Il fait quoi ?'... J'avais l'impression de me perdre un peu plus chaque jour, au point de ne plus me reconnaître."