Robbie Williams : Quand Bono et lui ont partagé un moment hilarant !

Une anecdote qui donne envie d'y être !

Robbie Williams, connu pour son caractère excentrique, s’est toujours illustré par son franc-parler. Avec sa personnalité hors du commun, il a marqué les années 90 et 2000 en devenant l’une des figures majeures de la musique. Alors que son biopic très attendu s’apprête à sortir au cinéma, l’interprète de "Feel", qui s'apprête à faire deux collaborations avec des stars du rock prévoit une grande tournée en 2025, avec un concert exceptionnel à Paris La Défense Arena le 2 juillet.

Sobre depuis 25 ans, celui qui veut reprendre ses études parle souvent de son passé mouvementé, notamment des addictions qui ont marqué sa vie. Cependant, certaines histoires de cette époque continuent de l’amuser. Récemment, dans une interview pour Watch What Happens Live With Andy Cohen, il a partagé une anecdote aussi drôle qu'inoubliable sur un moment vécu avec Bono, le leader de U2.

Une histoire de champignons

En pleine confession, Robbie a dévoilé un souvenir lié à sa consommation de champignons hallucinogènes :

"Je prenais des champignons chez Bono, et il était très tard - enfin, très tôt le matin", se souvient-il. "Je marchais dans un de ses couloirs et je suis tombé sur ce tableau qui était le plus beau que j’aie jamais vu. Je me suis dit : ‘Bien sûr, Bono a le plus beau tableau qui soit, parce que c’est Bono’."

Robbie Williams continue avec humour :

"Je lui ai dit : ‘Bono, c’est la plus belle peinture que j’aie jamais vue’. Et il m’a répondu : ‘Robbie, c’est la fenêtre’."

Le chanteur conclut dans un éclat de rire :

"Et c’était le cas. C’était la fenêtre."

Rendez-vous donc à Paris La Défense Arena le 2 juillet 2025 pour une soirée qui promet d’être aussi inoubliable que les anecdotes de l’artiste !