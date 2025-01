Robbie Williams annonce une collaboration avec deux monstres du rock

Il en profite pour teaser son nouvel album à venir.

On commence à beaucoup reparler de Robbie Williams ces derniers temps. Il faut dire que le chanteur de pop rock a fait un retour remarqué sur le devant de la scène, notamment grâce à la sortie de son biopic au parfum de scandale, puisque le fait que l'acteur soit joué par un singe a provoqué quelques polémiques. Un film dans lequel le chanteur revient sur les pires moments de sa carrière, avec sa descente aux enfers, ses dépendances,... Mais la star a d'autres projets pour l'année 2025 : notamment un nouvel album, sur lequel il y aurait une collaboration avec deux monstres sacrés de l'histoire du rock.

Bientôt de retour dans les bacs ?

C'est donc là l'information cruciale concernant Robbie Williams en ce début d'année : un nouvel album est bien dans les tuyaux, comme on vous en avait parlé un peu plus tôt dans l'année. Alors que dans une ancienne interview, son directeur musical (Karl Brazil) avait annoncé que Robbie travaillait avec Tony Iommi, légendaire guitariste de Black Sabbath, c'est cette fois la star lui-même qui confirme la rumeur. Mieux : lors de son interview pour le média NME, il a dévoilé qu'une autre star avait également participé à la conception de l'album : Glenn Hughes, chanteur, pour Deep Purple, ou encore Black Sabbath.

Je voulais faire l’album que j’aurais fait si j’avais quitté Take That maintenant. Cette chanson en particulier résume parfaitement cela. Malheureusement – et heureusement pour moi - des chansons pop sont apparues en cours de route. Je me suis dit : "Ah, un tube !" Comme vous pouvez l’imaginer, "Rocket", c’est de la grosse guitare. C’est bourré d’adrénaline et c’est un morceau à couper le souffle. Cette chanson en particulier est ma préférée sur mon nouvel album !

On a donc pas mal d'informations dans ces quelques phrases : l'album est bien en préparation, et il comportera un morceau dont le titre est "Rocket", sur lequel on devrait donc retrouver deux légendes du rock. Un retour de Robbie Williams rempli d'ambitions et d'envie d'aller peut-être un peu moins vers la pop, donc. Voilà qui promet d'être intéressant !