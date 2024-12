Robbie Williams veut reprendre ses études !

Le chanteur avait arrêté ses études à 16 ans après avoir rejoint le groupe "Take That"

Robbie Williams voit son biopic au cinéma !

Alors ça, on ne l’avait pas vu venir ! En pleine promotion de son biopic "Better Man", qui sortira dans les salles obscures le 22 janvier 2025, Robbie Williams surprend encore. Ce film, déjà très attendu, a suscité la polémique, notamment car le personnage du chanteur y prendra la forme d’un singe. Une idée audacieuse et controversée, à l’image du chanteur lui-même, dont la personnalité imprévisible ne cesse d’étonner.

Un retour à l'école à 50 ans !

Lors de sa dernière interview, l’interprète de "Feel" a annoncé une nouvelle qui a pris tout le monde de court : il souhaite reprendre ses études. Une démarche surprenante pour celui qui n’a pas obtenu son baccalauréat, ayant quitté l’école à 16 ans pour rejoindre le célèbre groupe "Take That". Robbie s’est confié avec sincérité :

"J’ai voulu m’inscrire à l’université mais, en fait, je ne peux pas y aller parce que je n’ai pas le diplôme de base. Je n’ai pas eu plus qu’un D, et tout le reste, je l’ai raté ou je ne m’y suis pas présenté. Je veux vraiment y retourner et les obtenir."

Une révélation poignante qui remonte à une période difficile de sa vie, marquée par des troubles non diagnostiqués, tels que la dyslexie, la dyscalculie et le TDAH :

"Toute ma vie, je me suis senti vraiment stupide parce que nous ne connaissions pas la dyslexie dans les années soixante-dix et quatre-vingt à Stoke-on-Trent. J’ai donc quitté l’école en pensant que j’étais un idiot et j’ai mis du temps à m’en remettre. Aujourd’hui, je veux prouver à quelques personnes qu’elles ont tort : je ne suis pas bête. Maintenant que j’ai dit ça, je me fais dessus… peut-être que je le suis !"

Mais Robbie Williams ne compte pas s’arrêter là. Fidèle à son esprit créatif et excentrique, il envisage de créer une émission de télévision basée sur son retour à l’école :

"Je ne me souviens plus du nom de mon professeur d’anglais, mais je me disais qu’il pourrait y avoir une émission de télévision intéressante dans laquelle je devrais retourner à l’école… mais évidemment d’une manière adaptée à mon âge."

Entre les polémiques, ses confessions touchantes et ses projets fous, Robbie Williams prouve encore une fois qu’il est bien plus qu’une icône de la pop : une personnalité entière, prête à relever tous les défis. Alors, Robbie étudiant à 50 ans ? Avec lui, tout est possible.