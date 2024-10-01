Robbie Williams fait une collaboration originale dans son nouvel album !

Une surprise dans son nouvel album

Alors celle-là on ne l'avait pas vu venir ! Lors d'une interview de Karl Brazil, directeur musicale et le batteur de Robbie Williams a annoncé une nouvelle assez originale. En effet, alors que ce dernier prépare un tout nouvel album qui serait plus orienté rock, l'interprète de “Feel” aurait travaillé avec plusieurs artistes légendaire… dont Tony Iommy, le guitariste de Black Sabbath :

"Robbie Williams travaille avec plusieurs personnes, mais j’ai eu la chance de faire quelques chansons avec lui. Il y a une chanson intitulée ‘Rocket’ avec Tony Iommi (Black Sabbath) fera partie de l’album. Elle est géniale ! Tony a fait son truc dessus " - Karl Brazil

Dans la continuité de l'interview, le batteur est venu parler de ce qu'il y avait autour de l'album, les thèmes utilisés et également les inspirations :

"C’est surtout un album de guitares, un peu un retour en arrière vers son ancien son des années 90, mais mélangé avec un peu de pop moderne aussi. Soyons réalistes, il peut faire ce qu’il veut, n’est-ce pas ?"

Du côté de Tony Iommi, ce n'est pas la première fois, qu'il collabore avec un autre artiste. En effet, ce dernier avait annoncé en août dernier deux albums enregistrés avec Glenn Hughes, ancien bassiste et chanteur de Deep Purple.