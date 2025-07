Ozzy Osbourne dévoile un coffret de maquillage en édition limitée !

Si vous voulez vous maquiller comme le Prince des Ténèbres, c'est le cadeau idéal.

Si Ozzy Osbourne a autant marqué les esprits, c'est évidemment grâce à son talent et son œuvre au sein du groupe Black Sabbath, qu'il a lui-même fondé, en devenant du même coup un des pionniers de ce qui deviendra plus tard le heavy metal. Mais c'est aussi parce qu'il sortait un peu de l'ordinaire au niveau esthétique, avec son teint pâle, son maquillage, et son look qui lui a valu son surnom de Prince des Ténèbres. Et justement, il vient de dévoiler du merchandising d'un genre inédit, qui fera plaisir à ses fans.

Des objets assez surprenants, puisqu'on le sait, l'univers d'Ozzy Osbourne est globalement assez sombre et torturé. L'artiste s'est associé avec une marque de cosmétique de Birmingham, Jolie Beauty, pour proposer une gamme de cosmétiques en édition limitée. La collection sera disponible sur le site de la marque à partir du 9 juillet prochain, quelques jours à peine après le dernier concert de Black Sabbath, qui aura lieu à Birmingham le 5 juillet.

Un timing parfait, puisque tout ce qui touche de près ou de loin à Ozzy et à Black Sabbath se vend comme des petits pains dernièrement, car la fin de l'aventure approche et que les fans veulent absolument conserver un souvenir de tout ça. La PDG de la marque, Jolie Cashmore, a communiqué en des termes très élogieux à propos du Prince des Ténèbres et de cette collaboration :

C'est un grand honneur qu'Ozzy et son équipe aient choisi de s'associer avec nous - surtout s'il s'agit d'une marque indépendante de sa ville natale. Cette collaboration est un témoignage de l'impact d'Ozzy sur les communautés gothique et alternative, et une célébration de son influence légendaire sur la musique, la mode et la créativité.

Il est vrai que le look d'Ozzy a eu une influence considérable dans tout le milieu gothique !