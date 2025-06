Combien va coûter la diffusion du tout dernier concert d'Ozzy Osbourne ?

C'est l'événement le plus attendu de la planète rock : le 5 juillet prochain, la légende Ozzy Osbourne, accompagné de ses fidèles acolytes du groupe Black Sabbath, Tony Iommi, Bill Ward et Geezer Butler donnent rendez-vous à leur public dans un show qui s'annonce déjà inoubliable, avec le tout dernier concert de leur carrière. Un moment qui s'annonce fort en émotions, mais aussi des performances inoubliables, que tout le monde attend avec impatience !

20 ans après la dernière fois où tous les fondateurs de Black Sabbath, la fine équipe va se rendre à Birmingham pour un dernier tour de piste qui promet d'être riche en surprises. Et pour ça, quoi de mieux que de faire appel à d'autres légendes, des artistes de renom eux aussi présents pour l'occasio, comme Metallica, Tool, Guns N'Roses, Slayer, Alice in Chains, Gojira, Mastodon, le tout sous la direction de Tom Morello de Rage Against The Machine. Bref, vous l'aurez compris : on parle d'un vrai casting de luxe. Seuls les membres de Judas Priest manqueront finalement à l'appel.

Et forcément, avec une telle affiche, les billets se sont vendus à prix d'or en quelques secondes. Mais bonne nouvelle pour tous les déçus : le concert sera diffusé en live sur la plateforme https://backtothebeginning.com/ créée spécialement pour l'occasion. La diffusion débutera à 16h le 5 juillet, et sera disponible en VOD pendant 48h après l'évènement.

Le revers de la médaille ? Le show ne sera pas gratuit : il faudra débourser environ 27€ pour accéder au live du direct. A côté du concert, qui risque d'être inoubliable, un nouveau documentaire intitulé "No Espace From Now" sera diffusé sur Paramount+ dans les mois à venir. Il se penchera sur les soucis de santé de son leader, Ozzy Osbourne, et ce qui l'a poussé à organiser le concert d'adieu du groupe dans sa ville d'origine.

Capture d'écran du site internet