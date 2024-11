Elton John : Il met son album en pause !

À 77 ans, Elton John demeure une légende incontournable de la musique et continue de captiver l'attention. Son documentaire très attendu, "Elton John : Never Too Late", sera diffusé sur Disney+ le 13 décembre, tandis que l’artiste avait récemment repris la scène et planchait sur un nouvel album. Hélas, un coup dur vient perturber ses ambitions : le chanteur se voit contraint de faire une pause dans ses projets.

En effet, Elton John est atteint d’une grave infection à l’œil, qui suscite désormais l’inquiétude de ses fans. Dans une interview accordée à l’émission "Good Morning America" diffusée sur la chaîne ABC, l’interprète de "Rocket Man" a confié des détails bouleversants sur son état de santé.

Elton John précise également que cette situation affecte profondément sa carrière et son quotidien :

.@eltonofficial shares a glimpse into his personal life with new documentary, "Elton John: Never Too Late." The music legend revealed to @robinroberts that he lost sight in his right eye in July due to an infection. pic.twitter.com/sKza3RMbQo